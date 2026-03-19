Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарский океанариум запустил просветительский проект по экологии Волги для школьников

208
Самарский океанариум в марте запустил масштабную социально-ответственную инициативу по проблематике экологии Волги.

Самарский океанариум, крупнейший в Поволжье центр морской и речной фауны с коллекцией свыше 4000 редких обитателей, в марте запустил масштабную социально-ответственную инициативу по проблематике экологии Волги — главной водной артерии России, чья акватория ежегодно теряет биоразнообразие из-за хронического загрязнения твердыми отходами и микропластиком, усугубляемым стоками и нелегальными свалками.

Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» сбросы загрязненных стоков сократились почти вдвое за пять лет благодаря вводу новых очистных объектов, но остается актуальной проблема сбросов загрязненных стоков и пластиковых отходов. Это наносит серьезный экологический ущерб главной российской реке. Усиление контроля за пластиковыми отходами, модернизация инфраструктуры и общественный мониторинг – ключ к спасению Волги.

Администрация Самарского океанариума инициировала просветительский проект в поддержку закона Самарской области "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения» и нацпроекта «Оздоровление Волги». "Экологическое просвещение школьников — ключ к чистому будущему Волги. Знания о пластике, мусоре и исчезающих видах речных обитателей меняют поведение поколений, формируя у детей ответственное эко-сознание и активную позицию защитника природы", — подчеркивают в пресс-службе Самарского океанариума.

Живой экокласс: погружение в среду и проблематику

Лекции проходят прямо среди экспозиций Самарского океанариума, где представлено более 4000 редких и экзотических морских и пресноводных обитателей со всего мира, в том числе виды, связанные с экосистемой Волги.

Школьники смогут увидеть живые примеры того, как меняется среда обитания животных, чем им угрожает загрязнение рек и морей, и какие простые действия помогают сохранять природу. "Лекции по экологии помогают формировать культуру ответственности у подрастающего поколения, а интерактивный формат делает процесс обучения увлекательным и запоминающимся", — отмечают организаторы просветительского эко-проекта.

Программа разработана совместно с биологами и ихтиологами океанариума с учётом возрастных особенностей детей и школьной программы. Для начальной школы акцент на формировании бережного отношения к животным и воде, для средних и старших классов — на конкретных экологических проблемах региона и практических шагах по их решению.

Экология Волги и региона — на практике

Отдельный блок лекций посвящён экологии Волги и малых рек Самарской области: школьникам показывают виды рыб, которые ещё можно встретить в реке, и объясняют, как на них влияет мусор, пластиковые отходы и выбросы.

Первая экспозиция океанариума знакомит гостей с проблемой загрязнения: рядом с редкими видами волжских рыб размещена инсталляция из «мусора», которая показывает, как бытовые отходы попадают в воду. Дети узнают, почему важно экологическое образование и как участие в таких обучающих программах помогает формировать экологическую культуру с раннего возраста.

В рамках данного проекта для школьных групп действуют специальные льготные условия на приобретение билетов, лекции по экологии – бесплатно в рамках визита.

 

Фото:  Самарский океанариум

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
119
167
151

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
176
157
258
321
484
Весь список