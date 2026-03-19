Самарский океанариум запустил просветительский проект по экологии Волги для школьников

Самарский океанариум, крупнейший в Поволжье центр морской и речной фауны с коллекцией свыше 4000 редких обитателей, в марте запустил масштабную социально-ответственную инициативу по проблематике экологии Волги — главной водной артерии России, чья акватория ежегодно теряет биоразнообразие из-за хронического загрязнения твердыми отходами и микропластиком, усугубляемым стоками и нелегальными свалками.

Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» сбросы загрязненных стоков сократились почти вдвое за пять лет благодаря вводу новых очистных объектов, но остается актуальной проблема сбросов загрязненных стоков и пластиковых отходов. Это наносит серьезный экологический ущерб главной российской реке. Усиление контроля за пластиковыми отходами, модернизация инфраструктуры и общественный мониторинг – ключ к спасению Волги.

Администрация Самарского океанариума инициировала просветительский проект в поддержку закона Самарской области "Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения» и нацпроекта «Оздоровление Волги». "Экологическое просвещение школьников — ключ к чистому будущему Волги. Знания о пластике, мусоре и исчезающих видах речных обитателей меняют поведение поколений, формируя у детей ответственное эко-сознание и активную позицию защитника природы", — подчеркивают в пресс-службе Самарского океанариума.

Живой экокласс: погружение в среду и проблематику

Лекции проходят прямо среди экспозиций Самарского океанариума, где представлено более 4000 редких и экзотических морских и пресноводных обитателей со всего мира, в том числе виды, связанные с экосистемой Волги.

Школьники смогут увидеть живые примеры того, как меняется среда обитания животных, чем им угрожает загрязнение рек и морей, и какие простые действия помогают сохранять природу. "Лекции по экологии помогают формировать культуру ответственности у подрастающего поколения, а интерактивный формат делает процесс обучения увлекательным и запоминающимся", — отмечают организаторы просветительского эко-проекта.

Программа разработана совместно с биологами и ихтиологами океанариума с учётом возрастных особенностей детей и школьной программы. Для начальной школы акцент на формировании бережного отношения к животным и воде, для средних и старших классов — на конкретных экологических проблемах региона и практических шагах по их решению.

Экология Волги и региона — на практике

Отдельный блок лекций посвящён экологии Волги и малых рек Самарской области: школьникам показывают виды рыб, которые ещё можно встретить в реке, и объясняют, как на них влияет мусор, пластиковые отходы и выбросы.

Первая экспозиция океанариума знакомит гостей с проблемой загрязнения: рядом с редкими видами волжских рыб размещена инсталляция из «мусора», которая показывает, как бытовые отходы попадают в воду. Дети узнают, почему важно экологическое образование и как участие в таких обучающих программах помогает формировать экологическую культуру с раннего возраста.

В рамках данного проекта для школьных групп действуют специальные льготные условия на приобретение билетов, лекции по экологии – бесплатно в рамках визита.

Фото: Самарский океанариум