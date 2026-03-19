Спортсмены региона стали призерами чемпионата и первенства ПФО по киокусинкай

В Ульяновске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай (синкёкусинкай). В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 8 регионов ПФО.

Андрей Фадеев стал победителем чемпионата ПФО в дисциплине «ката» и серебряным призером в категории до 65 кг.

Результаты сборной Самарской области на первенстве ПФО:

10-11 лет

Александр Мишкин, 55 кг - золото

Полина Ильина, 55 кг

Ильдар Байбеков, 50 кг - серебро Варвара Вологдина, 40 кг

Дмитрий Поваляев, 45 кг - бронза

12-13 лет

Александра Проничева, 55 кг - золото

Елизавета Лаптева, 40 кг - золото

Варвара Изюмкина, 45 кг - бронза

16-17 лет

Анна Макарова, 55 кг - бронза

Фото: Самарский спорт