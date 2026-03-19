В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети

В Самаре отремонтируют участок тепловой сети, проходящий в историческом центре — специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» устранят дефекты трубопровода, располагающегося под проезжей частью улицы Куйбышева. Для этого с 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.



В связи с производством работ на инженерных коммуникациях в указанный период приостановят движение троллейбусов маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал». Троллейбусы маршрута № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская» будут курсировать по укороченной схеме: в прямом направлении – от площади Революции до улицы Грозненской, обратно – от улицы Грозненской до площади Революции (без изменения привычной трассы следования на данном участке маршрутной сети).



Отметим, что по скорректированной схеме будут осуществляться перевозки и автобусами, работающими на маршрутах №№ 3, 24, 37, 47, 61, 88, 90, 91, 261. Более подробно со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.