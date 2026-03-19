В Минэкономразвития СО обновили состав Общественного совета

Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Минэкономразвития СО обновили состав Общественного совета

Состоялось первое в текущем году заседание Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Участники совещания обсудили обновление состава совета, вопросы формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а также планы по поддержке предпринимательства на 2026 год.
В заседании приняли участие представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители предприятий и крупных бизнес-объединений региона.
Открывая встречу, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова подчеркнула значимость общественного контроля в повышении эффективности работы ведомства и представила обновленный состав совета. Она отметила преемственность работы и поблагодарила участников предыдущего созыва за плодотворное сотрудничество.
О развитии инвестиционного климата на территории региона рассказала руководитель управления инвестиционной политики и развития инвестиционной инфраструктуры Елена Тимофеева. В частности, речь шла развитии инвестиционных площадок, запущенных в 2025 году инвестпроектах, а также о Национальном рейтинге инвестклимата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.
Напомним, что в 2025 году в экономику региона было вложено 604,6 млрд рублей. Бизнес запустил на территории Самарской области 26 новых инвестпроектов. 
Руководитель департамента развития предпринимательства Лариса Названова рассказала о поддержке малого и среднего бизнеса в 2025 году, а также направлениях этой работы в 2026 году. Она отметила, что количество субъектов МСП достигло рекордных 140 тысяч, превысив докризисные показатели. Рост числа новых предприятий составил 4,9% по сравнению с предыдущим периодом.
Положительная динамика сохраняется: по итогам февраля количество МСП выросло до 141,3 тысячи, а численность занятых в секторе увеличилась на 6,8%, до 712,5 тыс. человек. 
Наряду с активной поддержкой предпринимательства, растет и доля малого бизнеса в валовом региональном продукте - сегодня она составляет уже 28%. Оборот малых и средних предприятий вырос на 5,3% и за 9 месяцев 2025 года составил 927 млрд рублей. 
Ключевым инструментом господдержки остается Центр «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211), работающий по принципу «одного окна». Особое внимание уделяется развитию семейного и креативного предпринимательства, а также участникам СВО. Для ветеранов боевых действий и членов их семей с 2025 года реализуется образовательная программа «СВОё Дело», помогающая им начать собственное дело. В настоящее время идет обучение участников второго потока проекта. 
«Диалог бизнеса и власти сегодня выходит на новый уровень. Общественный совет – это не просто формальная структура, а эффективный канал обратной связи. Нам важно слышать предпринимательское сообщество, чтобы точечно настраивать меры поддержки и создавать максимально комфортные условия для инвестиций. Уверен, что обновленный состав совета привнесет свежие идеи в решение стратегических задач развития экономики региона», - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
В 2026 году министерство продолжит реализацию программ по поддержке бизнеса. Основное внимание - качественному росту предприятий, развитию производственного сектора, поддержке ветеранов СВО, бизнеса в сфере креативных индустрий. Такие задачи ставит перед командой минэкономразвития губернатор Вячеслав Федорищев. Работа продолжится в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».
«Благодарю коллег за доверие и единогласную поддержку. У нас сформирован сильный, обновлённый состав Совета, и я уверена, что он станет реальной рабочей площадкой для эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Мы уже наметили повестку следующей встречи и нацелены на конкретные решения, которые будут полезны для экономики региона и наших предприятий», - отметила председатель Общественного совета, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер» Наталия Медведева.

 

Фото:   Минэкономразвития СО

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список