В Минэкономразвития СО обновили состав Общественного совета

Состоялось первое в текущем году заседание Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Участники совещания обсудили обновление состава совета, вопросы формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а также планы по поддержке предпринимательства на 2026 год.

В заседании приняли участие представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также представители предприятий и крупных бизнес-объединений региона.

Открывая встречу, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Любовь Иванова подчеркнула значимость общественного контроля в повышении эффективности работы ведомства и представила обновленный состав совета. Она отметила преемственность работы и поблагодарила участников предыдущего созыва за плодотворное сотрудничество.

О развитии инвестиционного климата на территории региона рассказала руководитель управления инвестиционной политики и развития инвестиционной инфраструктуры Елена Тимофеева. В частности, речь шла развитии инвестиционных площадок, запущенных в 2025 году инвестпроектах, а также о Национальном рейтинге инвестклимата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Напомним, что в 2025 году в экономику региона было вложено 604,6 млрд рублей. Бизнес запустил на территории Самарской области 26 новых инвестпроектов.

Руководитель департамента развития предпринимательства Лариса Названова рассказала о поддержке малого и среднего бизнеса в 2025 году, а также направлениях этой работы в 2026 году. Она отметила, что количество субъектов МСП достигло рекордных 140 тысяч, превысив докризисные показатели. Рост числа новых предприятий составил 4,9% по сравнению с предыдущим периодом.

Положительная динамика сохраняется: по итогам февраля количество МСП выросло до 141,3 тысячи, а численность занятых в секторе увеличилась на 6,8%, до 712,5 тыс. человек.

Наряду с активной поддержкой предпринимательства, растет и доля малого бизнеса в валовом региональном продукте - сегодня она составляет уже 28%. Оборот малых и средних предприятий вырос на 5,3% и за 9 месяцев 2025 года составил 927 млрд рублей.

Ключевым инструментом господдержки остается Центр «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211), работающий по принципу «одного окна». Особое внимание уделяется развитию семейного и креативного предпринимательства, а также участникам СВО. Для ветеранов боевых действий и членов их семей с 2025 года реализуется образовательная программа «СВОё Дело», помогающая им начать собственное дело. В настоящее время идет обучение участников второго потока проекта.

«Диалог бизнеса и власти сегодня выходит на новый уровень. Общественный совет – это не просто формальная структура, а эффективный канал обратной связи. Нам важно слышать предпринимательское сообщество, чтобы точечно настраивать меры поддержки и создавать максимально комфортные условия для инвестиций. Уверен, что обновленный состав совета привнесет свежие идеи в решение стратегических задач развития экономики региона», - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2026 году министерство продолжит реализацию программ по поддержке бизнеса. Основное внимание - качественному росту предприятий, развитию производственного сектора, поддержке ветеранов СВО, бизнеса в сфере креативных индустрий. Такие задачи ставит перед командой минэкономразвития губернатор Вячеслав Федорищев. Работа продолжится в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

«Благодарю коллег за доверие и единогласную поддержку. У нас сформирован сильный, обновлённый состав Совета, и я уверена, что он станет реальной рабочей площадкой для эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Мы уже наметили повестку следующей встречи и нацелены на конкретные решения, которые будут полезны для экономики региона и наших предприятий», - отметила председатель Общественного совета, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер» Наталия Медведева.

Фото: Минэкономразвития СО