В регионе провели комиссионное обследование шести гидротехнических сооружений (ГТС)

Они расположены в Чапаевске, Тольятти, Борском, Красноармейском и Красноярском районах. В марте специалисты минприроды, министерства по региональной безопасности, Ростехнадзора, МЧС и муниципалитетов проверили готовность объектов к безаварийному пропуску паводковых вод. Из 588 ГТС региона эти шесть — на дополнительном контроле.

По каждому объекту определены индивидуальные решения: от замены электрооборудования до локального ремонта. Все недочеты муниципалитеты устраняют до начала половодья. Вопрос на контроле Ростехнадзора.

Параллельно с превентивными мерами ведется системная работа. В 2025 году подготовлен проект ремонта гидроузла в Борском районе (один из шести объектов в зоне особого внимания). Работы начнутся в 2027 году по областной госпрограмме. В 2026-м завершится ремонт плотины на Большом Иргизе в Пестравке, запланирован капремонт ГТС в Сергиевском районе и строительство нового сооружения в Большеглушицком районе.

Задача — защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, сообщает пресс-служба минприроды СО.

