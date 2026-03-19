Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В САТОБ пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие.Опера»

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы. 
Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов отметил, что в фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира.
В Фестивале «Наследие. Опера» примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой; друзья нашего театра - постоянные приглашенные солисты; всемирно известные исполнители; ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.
27 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится открытие Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» оперой Дж. Верди «Аида». Историческая драма, в музыке которой таится лирическая повесть о любви и неминуемой жертве.
В спектакле примут участие друзья нашего театра, ведущие солисты Большого театра Беларуси: заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, которая исполнит партию Амнерис; заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, который исполнит партию Рамфиса; и Дмитрий Шабетя, который исполнит партию Радамеса. Спектакль пройдет под управлением художественного руководителя Большого театра Беларуси, народного артиста Республики Башкортостан Артёма Макарова.
Партию Аиды исполнит заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет. Партию Амонасро исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет. Царь – Артём Камалитдинов; Жрица – Евгения Бумбу; Гонец – Владислав Новичков.

Джузеппе Верди (1813-1901)
Либретто Антонио Гисланцони
Дирижёр-постановщик – Александр Анисимов
Режиссёр-постановщик – Юрий Александров
Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
19 марта 2026, 20:11
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков. Закон
143
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026, 19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии... Политика
184
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026, 19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев». Политика
166
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
176
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
157
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
258
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
321
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
484
Весь список