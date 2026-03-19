В САТОБ пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов отметил, что в фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира.

В Фестивале «Наследие. Опера» примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой; друзья нашего театра - постоянные приглашенные солисты; всемирно известные исполнители; ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

27 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится открытие Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» оперой Дж. Верди «Аида». Историческая драма, в музыке которой таится лирическая повесть о любви и неминуемой жертве.

В спектакле примут участие друзья нашего театра, ведущие солисты Большого театра Беларуси: заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, которая исполнит партию Амнерис; заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, который исполнит партию Рамфиса; и Дмитрий Шабетя, который исполнит партию Радамеса. Спектакль пройдет под управлением художественного руководителя Большого театра Беларуси, народного артиста Республики Башкортостан Артёма Макарова.

Партию Аиды исполнит заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет. Партию Амонасро исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет. Царь – Артём Камалитдинов; Жрица – Евгения Бумбу; Гонец – Владислав Новичков.

Джузеппе Верди (1813-1901)

Либретто Антонио Гисланцони

Дирижёр-постановщик – Александр Анисимов

Режиссёр-постановщик – Юрий Александров

Художник-постановщик – Вячеслав Окунев

12+

