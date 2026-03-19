Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»

В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда». В первый день в числе основных событий состоялось торжественное открытие форума «ИНВЕСТФЕСТ», пленарное заседание «Инвестиционное окно в инфраструктуру Самары. Витрина проектных возможностей», а также ряд сессий. В открытии принял участие первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.



«Мы позиционируем наш город и как туристический, и как промышленный центр, поэтому тема форума для нас актуальна. Чтобы промышленность работала и развивалась, важно сохранить кадры, сделать город комфортным для проживания. Если при этом еще и решается задача повышения туристической привлекательности, это вдвойне интересно и важно. Подчеркну, что мы готовы и открыты к сотрудничеству, к индивидуальной работе с каждым инвестором. Всем продуктивной работы и новых идей!» – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.



В рамках специализированной сессии «Ревитализация ОКН: путь превращения наследия в актив» исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин представил участникам форума новый механизм реставрации объектов культурного наследия. Он был разработан и запущен Агентством в 2025 году совместно с администрацией города.



«В феврале этого года были определены первые инвесторы, которые будут реставрировать ОКН по новому механизму. Это компании из Самары, Нижнего Новгорода и Казани. Сейчас вместе с ними приступили к разработке эскизов архитектурного облика объектов и благоустройства прилегающей к ним территории. В дальнейшем с каждым из них заключим инвестиционно-реставрационные контракты. Реставрация будет проводиться полностью за счет инвестора и под его потребности — это могут быть гостиницы, рестораны, музеи, выставочные залы и другие соцобъекты», – рассказал исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин.



Инвесторы определены, напомним, по четырем объектам культурного наследия: ул. Ленинская, 104-106 (Дом на усадьбе мещанина Ф.Д. Лесина), ул. Водников, 40 (Дом Рамзина), ул. Максима Горького, 119, лит. Б, Б1 и ул. Фрунзе, 123-125 (Дом фотографа Панафидина)



Сегодня продолжается второй день работы выставки-форума «Комфортная городская среда». Среди ключевых событий — бизнес-завтрак «Завтрак Отельера», сессия Министерства градостроительства Самарской области «Дизайн-код в действии: что дает населенным пунктам и как применять на практике?», конференция ПФО «Экология и природа. Благоустройство и здоровье», а также мероприятия лектория. В их числе — «Школа УК: Повышение эффективности управления многоквартирными домами» с рабочей встречей представителей региональной Госжилинспекции и Фонда капремонта.



IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда» проходит в Самаре с 18 по 20 марта. Адрес: ВЦ «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А, время работы: 19 марта 10:00 – 18:00, 20 марта 10:00 – 16:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары