Я нашел ошибку
Главные новости:
В Челябинске состоялся турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Кубок Восхода».
Команда «СызраньБаскет» выступила на «Кубке Восхода»
 В Казани состоялся зональный этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». В турнире участвуют команды воспитанников детских домов и школ-интернатов.
«Иволга» - серебряный призер турнира «Будущее зависит от тебя»
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»

96
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда». В первый день в числе основных событий состоялось торжественное открытие форума «ИНВЕСТФЕСТ», пленарное заседание «Инвестиционное окно в инфраструктуру Самары. Витрина проектных возможностей», а также ряд сессий. В открытии принял участие первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

«Мы позиционируем наш город и как туристический, и как промышленный центр, поэтому тема форума для нас актуальна. Чтобы промышленность работала и развивалась, важно сохранить кадры, сделать город комфортным для проживания. Если при этом еще и решается задача повышения туристической привлекательности, это вдвойне интересно и важно. Подчеркну, что мы готовы и открыты к сотрудничеству, к индивидуальной работе с каждым инвестором. Всем продуктивной работы и новых идей!» – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

В рамках специализированной сессии «Ревитализация ОКН: путь превращения наследия в актив» исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин представил участникам форума новый механизм реставрации объектов культурного наследия. Он был разработан и запущен Агентством в 2025 году совместно с администрацией города.

«В феврале этого года были определены первые инвесторы, которые будут реставрировать ОКН по новому механизму. Это компании из Самары, Нижнего Новгорода и Казани. Сейчас вместе с ними приступили к разработке эскизов архитектурного облика объектов и благоустройства прилегающей к ним территории. В дальнейшем с каждым из них заключим инвестиционно-реставрационные контракты. Реставрация будет проводиться полностью за счет инвестора и под его потребности — это могут быть гостиницы, рестораны, музеи, выставочные залы и другие соцобъекты», – рассказал исполнительный директор Агентства развития исторической Самары Максим Голубин.

Инвесторы определены, напомним, по четырем объектам культурного наследия: ул. Ленинская, 104-106 (Дом на усадьбе мещанина Ф.Д. Лесина), ул. Водников, 40 (Дом Рамзина), ул. Максима Горького, 119, лит. Б, Б1 и ул. Фрунзе, 123-125 (Дом фотографа Панафидина)

Сегодня продолжается второй день работы выставки-форума «Комфортная городская среда». Среди ключевых событий — бизнес-завтрак «Завтрак Отельера», сессия Министерства градостроительства Самарской области «Дизайн-код в действии: что дает населенным пунктам и как применять на практике?», конференция ПФО «Экология и природа. Благоустройство и здоровье», а также мероприятия лектория. В их числе — «Школа УК: Повышение эффективности управления многоквартирными домами» с рабочей встречей представителей региональной Госжилинспекции и Фонда капремонта.

IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда» проходит в Самаре с 18 по 20 марта. Адрес: ВЦ «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А, время работы: 19 марта 10:00 – 18:00, 20 марта 10:00 – 16:00.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
210
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
417
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
369
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
1095
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
678
Весь список