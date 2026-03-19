Команда «СызраньБаскет» выступила на «Кубке Восхода»

В Челябинске состоялся турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Кубок Восхода». Соревнования организованы Российской федерацией баскетбола в рамках инклюзивного проекта «тихий!баскетбол», при поддержке БФ «Пари и побеждай» и других партнеров.



В соревнованиях выступила команда по баскетболу на колясках из Сызрани. По итогам турнира «СызраньБаскет» заняла четвертое место. В составе команды сыграли Артём Листров, Элчин Рустамов, Алексей Яцунскас, Вадим Доронин, тренер Яна Максимова. Лучший бомбардир команды - Артём Листров (7).



«Считаем выступление нашей команды хорошим. Мы шли к этому целый год - в напряженных тренировках, с нуля осваивая новый вид спорта, преодолевая трудности, борясь с эмоциями. Очень рады, что сегодня результат получился!», – поделилась впечатлениями тренер Яна Максимова.

Итоги турнира:

«Преодоление» Челябинск

«Новые Сибиряки» Тюмень

«Перспектива» Челябинск

«СызраньБаскет» Сызрань

«Нижегородская область» Нижний Новгород

«Байкал» Улан-Удэ

«Пари-Урал» Екатеринбург



Кроме основных соревнований, в рамках «Кубка Восхода» прошел турнир «Киберброски» в симуляторе NBA 2K, организованный совместно с Профессиональной киберспортивной лигой. Победителем этого интерактивного турнира стал сызранский спортсмен Артём Листров.



Развитие команды «СызраньБаскет» осуществляется на базе общественной организации «Сила воли», при поддержке Администрации г.о. Сызрань, благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Люди Города», инклюзивного проекта РФБ «тихий!баскетбол».

Фото: Самарский спорт