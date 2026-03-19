Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги

С 18 марта по 5 апреля Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги. Мероприятия состоятся в рамках всероссийской акции «Неделя детской книги».



В библиотеках Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы с 20 марта по 5 апреля пройдут встречи с авторами детской литературы Элиной Лехциер, Анной Штомпель, Ромой Ежевичкиным, Оксаной Лебедевой и другими. Для посетителей организуют мастер-классы, литературные игры и викторины. Мероприятия пройдут в офлайн- и онлайн-форматах.



В Централизованной системе детских библиотек с 30 марта по 3 апреля состоится II Фестиваль детского чтения «Чтение по‑самарски». Мероприятия будут проходить на площадках городских детских библиотек. 30 марта фестиваль откроется премьерой альманаха «Поэтическая радуга» и показом спектаклей теневого театра. На 1 апреля запланировано этнографическое путешествие по сказкам народов России. Затем, 3 апреля, состоятся дискуссии о детском чтении с участием московского историка Кирилла Захарова и казанской писательницы Алёны Каримовой, а также встреча с поэтом и баснописцем Еленой Полетаевой.



«Неделя детской книги» — это всероссийская акция. Ежегодно в дни весенних школьных каникул библиотеки, театры, издательства и школы в разных регионах России проводят мероприятия для детей.

