На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году

В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года. В их числе 13 локаций: в районе ул. Революционной, 155; пр. Кирова, 100; ул. Авроры, 47; на перекрестках ул. Дачной/Коммунистической, ул. Гагарина/Мяги, пр. Металлургов/ул. Металлистов, ул. Авроры/Печерской, ул. Вольской/Ново-Вокзальной и др. Также для снижения аварийности в городе продолжится установка проекторов дорожных знаков «Пешеходный переход» — с конца 2025 года их впервые начали применять на 15 переходах. Кроме того, будут делать проекционные пешеходные переходы.



«Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов. Работу над этим ведём совместно с Госавтоинспекцией и жителями, которые указывают на проблемные места в своих районах. По данным Госавтоинспекции, за 2025 год количество ДТП увеличилось почти на 22%, причём в большинстве случаев это столкновения транспортных средств либо наезды на пешеходов. Поэтому особое внимание уделяем зонам вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других соцобъектов. Мы анализируем причины аварий, учитываем мнения горожан и внедряем современные технологии, которые реально снижают риски. В 2026 году главная задача — добиться снижения аварийности на аварийно‑опасных участках», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Проекторы дорожных знаков «Пешеходный переход» сегодня установлены у школ №№ 12, 20, 57, 58, 140, возле Лицея философии на ул. 8 марта, в районе Дворца спорта им. В.С. Высоцкого, на перекрестках улиц Куйбышева/Венцека, Ярмарочной/Молодогвардейской, Вилоновской/Садовой и ряде улиц в других районах города.



По согласованию с Госавтоинспекцией в этом году на участках, признанных аварийно-опасными, планируется выполнить различные виды работ. Среди них замена светофоров и дорожных знаков, изменение режима работы существующих светофоров для исключения пересечения транспортных потоков в одной фазе регулирования, введение регулирования с помощью пешеходно-вызывного устройства, установка ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, корректировка схем организации движения, устройство заездных карманов, посадочных площадок и передислокации остановочных павильонов и др.



За 2025 год в Самаре установили более километра пешеходных ограждений вдоль дорог, нанесли порядка 80 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки, заменили и установили почти 1,5 тысячи дорожных знаков и 43 светофора. Что касается повышения качества самого дорожного полотна, в 2025 году были выполнены работы на 193 объектах, еще более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется обновить в 2026 году. Это позволит увеличить до 66% уровень соответствия городских дорог нормативному состоянию. Также, напомним, планируется привести в порядок 15 перекрестков, где расположены трамвайные пути — это в три раза больше, чем в прошлом году.

Фото: пресс-служба администрации Самары