Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году

144
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.

В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года. В их числе 13 локаций: в районе ул. Революционной, 155; пр. Кирова, 100; ул. Авроры, 47; на перекрестках ул. Дачной/Коммунистической, ул. Гагарина/Мяги, пр. Металлургов/ул. Металлистов, ул. Авроры/Печерской, ул. Вольской/Ново-Вокзальной и др. Также для снижения аварийности в городе продолжится установка проекторов дорожных знаков «Пешеходный переход» — с конца 2025 года их впервые начали применять на 15 переходах. Кроме того, будут делать проекционные пешеходные переходы.

«Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов. Работу над этим ведём совместно с Госавтоинспекцией и жителями, которые указывают на проблемные места в своих районах. По данным Госавтоинспекции, за 2025 год количество ДТП увеличилось почти на 22%, причём в большинстве случаев это столкновения транспортных средств либо наезды на пешеходов. Поэтому особое внимание уделяем зонам вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других соцобъектов. Мы анализируем причины аварий, учитываем мнения горожан и внедряем современные технологии, которые реально снижают риски. В 2026 году главная задача — добиться снижения аварийности на аварийно‑опасных участках», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Проекторы дорожных знаков «Пешеходный переход» сегодня установлены у школ №№ 12, 20, 57, 58, 140, возле Лицея философии на ул. 8 марта, в районе Дворца спорта им. В.С. Высоцкого, на перекрестках улиц Куйбышева/Венцека, Ярмарочной/Молодогвардейской, Вилоновской/Садовой и ряде улиц в других районах города.

По согласованию с Госавтоинспекцией в этом году на участках, признанных аварийно-опасными, планируется выполнить различные виды работ. Среди них замена светофоров и дорожных знаков, изменение режима работы существующих светофоров для исключения пересечения транспортных потоков в одной фазе регулирования, введение регулирования с помощью пешеходно-вызывного устройства, установка ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, корректировка схем организации движения, устройство заездных карманов, посадочных площадок и передислокации остановочных павильонов и др.

За 2025 год в Самаре установили более километра пешеходных ограждений вдоль дорог, нанесли порядка 80 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки, заменили и установили почти 1,5 тысячи дорожных знаков и 43 светофора. Что касается повышения качества самого дорожного полотна, в 2025 году были выполнены работы на 193 объектах, еще более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется обновить в 2026 году. Это позволит увеличить до 66% уровень соответствия городских дорог нормативному состоянию. Также, напомним, планируется привести в порядок 15 перекрестков, где расположены трамвайные пути — это в три раза больше, чем в прошлом году.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
