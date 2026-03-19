«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок

25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки».

Представители 10 муниципальных образований Самарской области соберутся вместе в Добро.Центре «Молоды Душой», чтобы погрузиться в мир актерского мастерства и профессионального кукольного театра.

В рамках проекта театральные студии пройдут онлайн и очную подготовку, будут обеспечены необходимым реквизитом, и в дальнейшем проведут более 20 спектаклей в муниципалитетах для различных категорий зрителей: от воспитанников детских садов до людей старшего поколения.

В Год единства народов России ключевая тематика спектаклей будет отражать национальный колорит, дружбу народов, в том числе будут поставлены познавательные сказки разных народностей, проживающих в нашей стране.

В обучающем семинаре примут участие 50 представителей отрядов «серебряного» добровольчества из муниципальных районов Приволжский, Кинельский, Волжский, Борский, Сызранский, Большечерниговский, Клявлинский, Безенчукский, а также городских округов Октябрьск и Сызрань.

Семинар станет основным этапом подготовки «серебряных» актеров к началу театральных представлений, поможет участникам погрузиться в актерскую профессию, позволит обменяться опытом в сфере подготовки реквизита, интерактивных составляющих и постановке спектаклей.

Режиссер Регионального проекта «Театральная студия «Совушки» Игорь Кузнецов отмечает: «Для наших активных «серебряных» участников мы проведем тренинговую программу по актерскому мастерству, сценической речи, эмоциональной выразительности. Также проработаем с ними на практике жанровый фокус театра кукол. И в финале добровольцы посетят обучающую экскурсию «Театральное закулисье» в профессиональном Театре кукол, ознакомятся с работой цехов по изготовлению реквизита и декораций и поучаствуют в интерактивном блоке - импровизации с актерами театра.

Такая подготовка в рамках проекта поможет «серебряному» добровольческому активу региона создать качественные яркие и интересные спектакли для зрителей разных возрастов».

Проект «Театральная студия «Совушки», реализуемый при поддержке Благотворительного фонда «Культура благотворительности», направлен на популяризацию и формирование интереса к народным сказкам и культуре через проведение театрализованных представлений-спектаклей и совместных занятий детей и «серебряных» добровольцев. Проект содействует реализации творческого потенциала и активного долголетия людей старшего поколения в Самарской области.

Фото: СРМОО «Центр социальных проектов».