Мессенджер MAX получил статус соцсети

Национальный мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Национальный мессенджер Max 18 марта 2026 года получил статус социальной сети. С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор в соответствии с пунктом 1 ч. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ведомство ведет реестр регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации. На каналах/страницах с аудиторией более 10 тыс. пользователей, которые не зарегистрированы в Реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в Реестр, заключили в Роскомнадзоре.