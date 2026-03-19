В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей

С его работой ознакомился министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.

Проект реализован ветераном СВО, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Кинельской больницы Самигуллой Каланчуковым - участником второго потока региональной программы «Школа героев».

Напомним, «Школа героев» — продолжение федеральной кадровой программы «Время героев», которая запущена по решению Президента России Владимира Путина. Региональный проект стартовал в октябре 2024 года по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Самигулла Каримович был мобилизован в зону специальной военной операции в октябре 2022 года, где руководил медицинской службой и спасал жизни на фронте. Вернувшись домой, он решил помогать вернувшимся бойцам. Для этого подал заявку на участие в региональной программе «Школа героев».

«Вместе с наставником - министром здравоохранения Самарской области Андреем Евгеньевичем Орловым мы разработали проект создания психотерапевтических кабинетов в медицинских учреждениях. Проект направлен на то, чтобы оказывать и психологическую, и психотерапевтическую помощь ребятам, вернувшимся с СВО, для того, чтобы их адаптировать, и самое главное, минимизировать те риски, которые могут возникать при сложных психологических ситуациях», - подчеркнул Самигулла Каримович.

Автор проекта совместно с ветераном СВО, выпускником первого потока "Школы героев", заместителем главы Кинельского района по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей Владимиром Пудовым занимаются межведомственным взаимодействием по вопросам медицины и социального обеспечения.

«Работает в связке с заместителем главы района по вопросам поддержки участников СВО - тоже ветераном. Принцип «равный - равному» здесь работает лучше всего. Те, кто сам прошёл фронт, понимают друг друга без лишних слов», - рассказал Самигулла Каримович.

Руководитель ведомства подчеркнул важность этой работы.

"Оказание медицинской помощи участникам СВО и членам их семей - приоритетное направление нашей работы. Это и проведение диспансеризации, реабилитационные мероприятия, оказание специализированной помощи и, конечно, психологическая и психотерапевтическая поддержка. Опыт коллег, когда в подразделении прием ведут врач-нарколог, клинический психолог и психотерапевт, планируем распространить на другие медицинские учреждения. Кабинеты психотерапевтической помощи станут опорой для военнослужащих и членов их семей, обеспечивая комплексную помощь и поддержку", - отметил Андрей Орлов.

Успешная реализация проекта возможна благодаря тесному сотрудничеству с социальными службами, военкоматом и медицинским учреждением.

