в Самаре усилили патрулирование набережных из-за потепления

С приходом плюсовых температур в Самаре активизирован контроль за безопасностью на водных объектах.

Городская администрация, поисково-спасательный отряд и Управление гражданской защиты ежедневно проводят профилактические рейды в зонах повышенного риска — на набережной и побережьях Волги и Самары, где установлены запрещающие знаки.

Главной задачей патрулей стало предотвращение трагедий среди тех, кто чаще всего недооценивает весеннюю опасность — подростков и рыбаков.

Как пояснил руководитель городского Управления гражданской защиты Евгений Вдовин, лёд в этот период теряет однородность, появляются скрытые промоины и участки с резким истончением.

«Весенний лёд коварен: внешне он может выглядеть крепким, но уже не выдерживает даже детского веса. Просим родителей не оставлять детей у воды без присмотра», — подчеркнул Вдовин.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Исаев добавил, что в районе волжского фарватера толщина льда не превышает 10 сантиметров и имеет рыхлую структуру.

Выход на такой лёд смертельно опасен даже для взрослого человека.

По статистике, с начала года на водных объектах Самары не зафиксировано погибших.

Однако в начале марта спасателям удалось вытащить из полыньи иностранного студента, а более 30 рыбаков получили устные предупреждения за выход на лёд в запрещённых местах.

Патрулирование будет продолжаться ежедневно до полного схода льда.

В случае ЧП необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб — 112, пишет Самара-МК.