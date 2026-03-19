Официальная делегация из города Спитака (Республика Армения) прибыла в Самару

С 18 по 20 марта в Самаре с официальным визитом находится делегация из города Спитака (Республика Армения). В составе делегации — глава Спитакской общины Каджайр Никогосян, первый заместитель главы Спитакской общины Артак Матосян и начальник отдела градостроительства, землеустройства, сельского хозяйства, коммунального обслуживания и транспорта Спитакской общины Ерем Григорян. Глава города Самары Иван Носков совместно с председателем Думы города Самары Сергеем Рязановым провели с представителями делегации переговоры о расширении взаимовыгодного сотрудничества городов-партнеров Самары и Спитака.

«Отношения России и Республики Армения связывают многовековые традиции дружбы и взаимного уважения. Мы открыты для сотрудничества во всех сферах — в спорте, туризме, культуре, науке, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности и образовании. Считаю крайне важным сотрудничество в части молодежных проектов, поскольку именно дружба между детьми и молодежью — залог сохранения и укрепления добрососедских отношений между странами. Между нашими государствами уже налажено продуктивное сотрудничество в различных направлениях. Уверен, что доверие между нашими странами будет укрепляться и станет надежным фундаментом для будущих взаимовыгодных проектов», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Соглашение о сотрудничестве между Спитаком и Самарой было подписано в 2019 году. Поводом для подписания соглашения стали многолетние дружественные отношения между городами. Так, 7 декабря 1988 года в Республике Армения произошло землетрясение с силой толчков до 10 баллов. Эпицентром стал город Спитак, который был разрушен до основания. Одними из первых на помощь вылетели отряды спасателей из Куйбышева, а город принял семьи, пострадавшие от природного катаклизма.

«Община Спитак придает большое значение сложившемуся партнерству с Самарой и тем отношениям, которые формировались между нами на протяжении многих лет. Наше сотрудничество основано на взаимном уважении и доверии, и мы высоко ценим диалог, построенный на этих принципах. Жители Спитака никогда не забудут братскую поддержку, оказанную властями и жителями Самары. Нам удалось восстановить город, в последние годы мы последовательно реализуем шаги по улучшению инфраструктуры, ремонту дорог, активизации образовательной и культурной жизни, продвижению инвестиционных программ. Я убежден, что сотрудничество между нашими городами и странами является важной платформой для обмена опытом, реализации совместных программ. Благодарю главу города Самары Ивана Николаевича Носкова за приглашение», – отметил глава Спитакской общины Каджайр Никогосян.

В ходе визита делегация города Спитака посетит производственные базы ресурсоснабжающих компаний и ряд учреждений культуры Самары. Совместно с главой Самары запланировано посещение Армянской Апостольской церкви и возложение венков к памятнику жертвам Спитакского землетрясения.

«Наши отношения всегда были искренними и основывались на принципах добрососедства и взаимной поддержки. И сегодняшняя встреча — прямое продолжение многолетней традиции взаимопомощи, – сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов. – Мы высоко ценим возможность обменяться с коллегами опытом по таким важным для жизни горожан вопросам, как благоустройство городской среды, поддержка предпринимательства и сохранение культурных традиций. Уверен, что этот обмен будет взаимообогащающим и впереди у нас много совместных добрых дел».

Напомним, в Самарской области ведут активную деятельность 8 армянских национально-культурных некоммерческих организаций. Всего в регионе проживает более 19 тысяч представителей армянского народа (19 732 чел.). Ранее в рамках сотрудничества между городами Самарой и Спитаком проводились телемосты, обмен дипломатическими визитами.