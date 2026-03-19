Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Весь список
  • Персональные данные

Нестабильная работа Telegram вызвала рост популярности электронных ящиков

Российские компании стали чаще использовать электронную почту на фоне нестабильной работы Telegram и проблем с мобильной связью в Москве. Об этом 19 марта сообщила ИС «Ведомости», со ссылкой на данные российских b2b-компаний.

«За две недели — с 1 по 14 марта 2026 г. — общее количество отправленных по электронной почте писем на фоне нестабильной работы мессенджера Telegram и проблем с мобильной связью в столице увеличилось в годовом выражении на 36%, до 625,3 млн», — говорится в публикации.

Отмечается, что более активно общаться по электронной почте начали сотрудники ритейла, IT-сферы и электронной коммерции. Этот способ связи в нынешних условиях воспринимают как более надежный. Вместе с тем растет популярность российских корпоративных платформ, таких как Express, «Пачка» и VK WorkSpace, которые являются альтернативой зарубежных сервисов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список