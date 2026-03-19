Нестабильная работа Telegram вызвала рост популярности электронных ящиков

Российские компании стали чаще использовать электронную почту на фоне нестабильной работы Telegram и проблем с мобильной связью в Москве. Об этом 19 марта сообщила ИС «Ведомости», со ссылкой на данные российских b2b-компаний.

«За две недели — с 1 по 14 марта 2026 г. — общее количество отправленных по электронной почте писем на фоне нестабильной работы мессенджера Telegram и проблем с мобильной связью в столице увеличилось в годовом выражении на 36%, до 625,3 млн», — говорится в публикации.

Отмечается, что более активно общаться по электронной почте начали сотрудники ритейла, IT-сферы и электронной коммерции. Этот способ связи в нынешних условиях воспринимают как более надежный. Вместе с тем растет популярность российских корпоративных платформ, таких как Express, «Пачка» и VK WorkSpace, которые являются альтернативой зарубежных сервисов.