число предложений о подработке в пищевой промышленности выросло в два раза за год

Аналитики Авито Подработки изучили, как за год изменился спрос на исполнителей для подработки в легкой и пищевой промышленности, сравнив данные за 2025 год с показателями 2024 года. Выяснилось, что бизнес-заказчики стали заметно чаще размещать предложения о подработке в этих сегментах: в пищевой промышленности их число выросло более чем в два раза (+108%), а в сфере производства тканей, одежды и обуви — на 27% год к году.

Чаще всего на подработку стали искать фасовщиков — количество предложений о сменах для них увеличилось более чем вдвое (+102%) за год. В среднем за одну смену такие исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере около 5 798 рублей.

Значительный рост числа предложений о подработке зафиксирован и для маркировщиков: за год их количество увеличилось на 86%.Среднее предлагаемое вознаграждение для таких смен в 2025 году составило около 4 540 рублей.

На третьем месте по динамике оказались лепщики полуфабрикатов — число предложений о подработке для них выросло на 80% год к году. Исполнителям на таких позициях предлагали порядка 4 452 рубля за смену.