Самарская область - в десятке лучших регионов по темпам социальной газификации

Самарская область на седьмом месте в стране по итогам исполнения программы социальной газификации (догазификации), которая реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Об этом стало известно в ходе заседания регионального штаба по газификации Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Как отметили представители ПАО «Газпром», к настоящему времени с жителями заключено более 25,6 тысяч договоров, из них до границ участков исполнено более 22,7 тысяч, более чем 16 тысяч домовладений уже подключены к газу. Для газификации новых участников программы предложено рассмотреть ряд стимулирующих мер. Главам муниципалитетов дано поручение проанализировать ситуацию с домовладениями, где газораспределительные сети проложены до границ участков, но еще не построены сети до домовладений. На основании этих сведений Правительство региона рассмотрит вопрос о дополнительных мерах поддержки для новых абонентов, что поможет льготным категориям граждан профинансировать работы для пуска газа в жилые помещения.

На заседании штаба также обсудили итоги федеральной и региональной программ газификации региона, а также вопросы безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Решено усилить информационную и разъяснительную работу в отношении правил эксплуатации газовых приборов. В частности, инструкции о безопасном использовании газовой техники появятся у каждого абонента - на квитанциях об оплате газа. Это одно из поручений, которые были даны на заседании штаба.

Особый контроль за управляющими компаниями и ТСЖ, которые обязаны организовать регулярную оценку исправности внутридомового газового оборудования, будет осуществлять Государственная жилищная инспекция. В минувшем году, по итогам выездных контрольных мероприятий, надзорный орган выдал 673 предписания на устранение нарушений по обследованию газовой техники и аппаратуры. Работа будет продолжена.