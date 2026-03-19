От экранов к небу: сбор Билайна для «ЛизаАлерт» преодолел отметку 10 000 000

Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят промежуточные итоги масштабного сбора средств на оснащение региональных подразделений отряда спасательными коптерами. Стартовав в ноябре 2025 года, инициатива преодолела важный психологический и финансовый рубеж: сумма собранных средств перешагнула отметку в 10 000 000 рублей. Уже более 120 тысяч человек приняло участие в сборе. Сбор продолжается.

Ключевая особенность проекта — оперативная помощь регионам. Для того, чтобы обгонять время и быстро приходить на помощь потерявшемуся в природной среде человеку, Билайн и партнеры передают оборудование в поисковые подразделения сразу по мере поступления средств. Спасательные коптеры нужны в любых погодных условиях – они оснащены тепловизорами, некоторые модели работают и в дождь, и в метель. Они незаменимы в условиях холода, когда счет идет буквально на часы.

Первая партия уже передана в Архангельск, Волгоград, Казань, Карелию, Новосибирск, Псков, Санкт-Петербург и Челябинск. Закуплено и готовится к отправке спасательное оборудование для Вологды и Твери, а также в Саратов и Ярославль.

Масштабирование: как бизнес помогает делу. К инициативе Билайна присоединились крупнейшие российские компании, что позволило проекту выйти на федеральный уровень. Среди партнеров кампании — «ВКонтакте», «Лента», медиахолдинг МАЕР, авиакомпания «Россия», благотворительный проект «Эфир Добра», компании «Клинтаун Медиа», «Росводоканал».

Наружная реклама и digital: коммуникационный партнер медиахолдинг МАЕР обеспечил трансляцию ролика о сборе на 10 крупнейших медиафасадах в Москве и 12 в регионах. Ролики о сборе транслировались на цифровых уличных экранах. Компания «Клинтаун Медиа» реализовала показ ролика на 900 мониторах в лифтах и лифтовых холлах жилых домов, диджитал-мобилях в Москве и Санкт-Петербурге.

Ритейл и соцсети: в 246 магазинах торговой сети «Лента» и на 770 экранах внутри них размещен видеопризыв поддержать отряд. Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) предоставила свои площадки для продвижения проекта.

Амбициозная цель и простые способы помощи: общая цель партнеров — собрать 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение порядка 100 комплектов беспилотной авиации для региональных подразделений «ЛизаАлерт». Стоимость одного комплекта варьируется от 650 тыс. до 4,5 млн. рублей в зависимости от задач и функционала.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Я видел, как работает «ЛизаАлерт» в поле — это очень чётко выверенная система. Ты понимаешь, что за каждым выездом стоит реальная жизнь, и что эти ребята вытягивают колоссальную работу на чистом волонтёрском духе. Но даже самой слаженной команде нужен ресурс — и здесь наша задача как бизнеса не стоять в стороне. 2025 год стал важным этапом в нашем сотрудничестве: мы усилили технологическую поддержку отряда: геопоиск, большие данные, ИИ. Теперь вместе с партнёрами оснащаем региональные подразделения спасательными коптерами. Уже более 120 тысяч человек поддержали эту инициативу, первые поисковые дроны переданы в восемь городов. Когда на кону человеческая жизнь и каждая минута имеет значение — бизнес должен работать именно так».

Григорий Сергеев, руководитель ПСО «ЛизаАлерт»:

«Билайн» и «ЛизаАлерт» – это пример настоящей дружбы и технологического партнерства. В этом году появилась новая важнейшая для нас инициатива – это возможность граждан самостоятельно принимать решение о том, что они могут поделиться своим местоположением с отрядом в случае, если они терпят бедствие. Сейчас мы вместе оснащаем наши региональные подразделения технологиями, которые критически важны для эффективных и быстрых поисков. То, что бизнес объединяется ради спасения людей – для нас важно: мы становимся сильнее, нас становится больше – а это прямое влияние на результат».

Принять участие в сборе может любой желающий. Порог входа максимально комфортный.

Разово: перевести сумму от 5 до 15 000 рублей.

Регулярно: оформить подписку на регулярные пожертвования — от 1 рубля в день (30 рублей в месяц).

Присоединяйтесь. Поиск – общее дело.

Платформа для сбора: https://beeline.ru/lizaalert/

