В Минсельхозе назвали причины подорожания куриных яиц

Текущий рост цен на куриные яйца в России связан с сезонной коррекцией оптовых цен, однако в целом ситуация на рынке остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России. По данным ведомства, объёмы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос.

«Несмотря на сезонную коррекцию оптовых цен, рынок куриных яиц остается стабильным. Высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс». В ведомстве отметили, что российские птицефабрики наращивают производство на фоне увеличения спроса.

По данным Росстата, за период с 11 по 16 марта рост потребительских цен на яйца составил 1,7%. С начала года яйца подорожали на 16,5%, а в феврале цены выросли на 9,3%. Статистика фиксирует устойчивую тенденцию к удорожанию продукта, несмотря на заверения властей о стабильности рынка.

В 2025 году хозяйства всех категорий произвели 48,6 млрд яиц, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Положительная динамика сохранилась и в январе-феврале 2026 года: в сельхозорганизациях произведено около 6,5 млрд яиц — на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост производства пока не приводит к снижению цен, которые продолжают увеличиваться, пишет МК.