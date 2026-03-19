Тольятти планируют развивать как велосипедную столицу региона

Тольятти в перспективе может получить статус велосипедной столицы Самарской области. Приводит слова министра градостроительства региона Андрея Грачева Самарская газета.

По его словам, город обладает удобной планировкой: в Тольятти реализован советский генеральный план с широкими бульварами, которые позволяют без серьезных изменений организовать современную сеть велодорожек.

Министр отметил, что в Самаре создание велоинфраструктуры потребует более масштабных решений, тогда как в Тольятти достаточно локальных преобразований.

— В Тольятти можно использовать пространство вдоль бордюров, и это не создаст сложностей, — пояснил Грачев.

По информации ведомства, идея активно обсуждается на профильных совещаниях. Среди преимуществ города — наличие набережной, просторных улиц и относительно спокойная дорожная обстановка.

При этом речь не идет о принудительном переходе жителей на велосипеды. Статус велосипедной столицы позволит развивать спортивные мероприятия, в том числе соревнования и триатлонные старты, не перекрывая автомобильные дороги.

Вопрос развития велоинфраструктуры в Тольятти остается в числе приоритетных направлений градостроительной политики региона.