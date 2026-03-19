Турецкие отельеры начали снижать цены для российских туристов

Турецкие отельеры начали снижать цены для российских туристов на фоне сокращения спроса со стороны Европы. По данным участников рынка, скидки по отдельным объектам достигают 50%. Об этом 18 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии и гендиректора туроператора FUN&SUN Владимира Рубцова.

По его словам, после начала ближневосточного конфликта поток туристов из европейских стран в Турцию заметно снизился. В этой ситуации часть отелей решила компенсировать падение спроса за счет российского рынка.

Как отметил Рубцов, ситуация затронула примерно 80% гостиниц, которые в первую очередь ориентировались на европейских туристов. При этом объекты, изначально работавшие в основном с россиянами, существенных изменений почти не почувствовали.

Он также указал, что на этом фоне усиливается конкуренция между Турцией и Египтом за российских туристов. По словам Рубцова, египетские отельеры внимательно следят за ценовой политикой турецких коллег.

При этом ранее представители турецкой туриндустрии заявляли, что россиянам не стоит рассчитывать на дешевый отдых в Турции летом 2026 года. Как сообщал 10 марта представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш, на стоимость отдыха продолжают влиять инфляция, рост цен на энергию, продукты и логистику, а также ситуация на Ближнем Востоке, пишет ОСН. 

