В Самаре родители не смогли подать заявление в школу из-за сбоя на «Госуслугах»

В Самарской области родители будущих первоклассников столкнулись с техническими сложностями при подготовке к записи детей в школу, пишет Самара-МК.

Несмотря на обещания чиновников, на портале «Госуслуги» до сих пор отсутствует функция предварительного заполнения заявления — так называемого «черновика», который должен был появиться задолго до старта приёмной кампании.

Приём заявлений в первые классы официально начинается 1 апреля и традиционно превращается в настоящую гонку: места в популярных школах распределяются в порядке живой очереди онлайн, где решающими становятся даже доли секунды.

Возможность заранее подготовить черновик позволяла бы 1 апреля просто нажать кнопку «отправить», а не заполнять все поля в стрессовой спешке.

Одна из самарских мам рассказала, что при обращении в департамент образования ей грубо посоветовали «сидеть и ждать», сославшись на технические проблемы на федеральном уровне в Москве.

В мэрии Самары позже пояснили: функционал предварительного заполнения заявления предоставляется федеральным порталом, и при сбоях пользователям следует обращаться в техподдержку через личный кабинет.

Власти заверили, что возможность составить черновик будет доступна до 31 марта включительно — то есть у родителей ещё есть несколько дней на подготовку.

Однако пока неясно, когда именно заработает функция и успеют ли все желающие подать заявления вовремя, сообщает 63.ру.

Для многих семей эта техническая накладка может стать решающим фактором в вопросе: попадёт ли ребёнок в школу мечты или придётся довольствоваться альтернативным вариантом.