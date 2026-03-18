Самарчанка решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев

Жительница г. Самары решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев и их ненастоящего трудоустройства.

Рассмотрев материалы дела, суд привлек женщину к уголовной ответственности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, условно, и уголовного штрафа в размере 120 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства

сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.