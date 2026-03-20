Более половины жителей ПФО тратят на услуги красоты до 5 000 рублей в месяц

Эксперты Авито Услуг и Авито Рекламы опросили 10 тыс. жителей России*, чтобы выяснить, как часто жители Приволжского федерального округа посещают салоны красоты и какие факторы влияют на выбор мастера.

Салоны красоты остаются привычной частью регулярного ухода для многих жителей ПФО. По данным опроса, 18% респондентов посещают их раз в месяц, еще 8% — два-три раза в месяц, а 4% — раз в неделю и чаще. Среди тех, кто в целом пользуется услугами салонов красоты, средняя частота посещений составляет 14 раз в год.

Наиболее востребованной услугой остаются стрижка и укладка — их выбирают 76% посетителей салонов. На втором месте — маникюр и педикюр (41%), на третьем — услуги по оформлению бровей и ресниц (32%). Также популярны окрашивание волос (31%) и уходовые процедуры, включая SPA-уход (19%).

Более половины посетителей салонов красоты (57%) готовы тратить на такие услуги до 5 тыс. рублей в месяц. Еще 21% закладывают сумму в диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 10% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В среднем жители ПФО тратят на бьюти-процедуры около 9,4 тыс. рублей в месяц.

При этом в крупнейших городах расходы существенно выше среднего по стране. В Москве средний бюджет на услуги красоты составляет 13,2 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — около 9 тыс. рублей.

«Услуги салонов красоты воспринимаются не как разовая трата, а как часть регулярного ухода за собой. При этом заметно расширяется аудитория: мужчины активнее интересуются такими процедурами и включают их в повседневные привычки. Для рынка это означает постепенное изменение структуры спроса», — прокомментировал Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

При выборе салонов красоты или поисках бьюти-мастеров пользователи обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах — на это указали 12% респондентов. Еще 13% запоминают наружную рекламу и рекламу на ТВ. Также 12% обращают внимание на рекламу в поисковых системах. Реклама у блогеров мотивирует 11% опрошенных, а размещения на видеоплатформах и в сервисах коротких видео — 8% и 6% соответственно.

Онлайн-реклама является заметным фактором при выборе бьюти-услуг. Для 10% респондентов она входит в число основных критериев, ещё 24% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 28% иногда замечают рекламу салонов красоты.



«При выборе салона пользователи часто сравнивают предложения, изучают портфолио мастеров и отзывы. Площадки с объявлениями становятся одной из точек такого выбора: аудитория приходит уже с конкретным запросом и может сразу увидеть предложения от разных специалистов. По данным нашего опроса, реклама на площадках электронной коммерции мотивирует выбрать конкретный салон красоты 18% мужчин и 13% женщин, а среди молодой аудитории 18–24 лет — уже 20%. При этом для молодых пользователей онлайн-реклама играет более заметную роль в принятии решения: 17% называют её одним из ключевых факторов выбора, а ещё 28% обращают внимание на рекламные предложения», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

При выборе салона красоты или мастера клиенты прежде всего ориентируются на прозрачность стоимости услуг и предсказуемость результата. По данным опроса, 52% респондентов называют ключевым фактором понятное ценообразование, а 47% — уверенность в результате, чтобы итог процедуры соответствовал ожиданиям.

Значимую роль играет безопасность процедур: на стерильность инструментов и соблюдение санитарных норм обращают внимание 39% опрошенных. Для 36% важным фактором остается удобство — расположение салона рядом с домом или работой, а также возможность записаться на процедуру в подходящее время.

Дополнительными критериями выбора становятся отзывы и рейтинг мастера или салона — их учитывают 24% посетителей. Для 19% важен высокий уровень сервиса и клиентоориентированность, а 8% обращают внимание на портфолио мастера с примерами выполненных работ.