Самарская область вошла в топ-50 рейтинга по перспективности трудоустройства этой весной

«Столичные регионы также оказались в начале рейтинга: Санкт-Петербург опередил Москву, заняв 8-е место в рейтинге, Москва – на 11-м месте. При этом по сравнению с показателями конца прошлого года данные регионы демонстрируют хорошую динамику, поднявшись с 31-го места (для Москвы) и с 23-го места (для Санкт-Петербурга). Улучшение позиций столичных регионов в рейтинге перспективности трудоустройства связано в первую очередь с двумя ключевыми факторами. Во-первых, уровень безработицы в столицах остался стабильно низким (0,8% и 1,5%), в то время как у их прямых конкурентов из топ-10 прошлого года, например, Забайкальского края, входившего в топ-3, этот показатель значительно вырос. Во-вторых, в бывших регионах-лидерах медленно, но верно, растет доля жителей, готовых уехать ради работы. Так, даже в регионе-лидере Татарстане этот рост составляет +5 п.п. с 7% до 12%. Тогда как миграционные настроения в Москве и Петербурге остались на прежнем умеренном уровне, что сделало столичные рынки труда более стабильными на общем фоне», - отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.