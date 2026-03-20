Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Самарская область вошла в топ-50 рейтинга по перспективности трудоустройства этой весной

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в первом квартале 2026 года.

Самарская область (71 балл) заняла 43-е место в рейтинге, демонстрируя устойчивость и сбалансированность ситуации с занятостью. Регион отличает комфортное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата (69 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (17,8 тыс. руб.). Низкий уровень безработицы (1,7%) и ориентация большинства жителей на работу внутри региона подчеркивают его привлекательность и стабильность, при этом только 10,3% соискателей рассматривают возможность переезда ради новой работы.

 

В первую тройку вошли Республика Татарстан (один из постоянных лидеров рейтинга на протяжении более двух лет), Республика Башкортостан и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

Лидеры рейтинга:

 

1. Республика Татарстан (87,4 балла) сохранила лидерство, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Регион находится в тройке лидеров по перспективности трудоустройства уже второй год подряд. Рынок труда республики отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата (80 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (16 тыс. руб.). Низкий уровень безработицы (1,7%) и тот факт, что подавляющее большинство жителей предпочитают строить карьеру в родном регионе, подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность, при этом готовность уехать из региона ради новой работы выражают лишь 11,9% местных соискателей.

 

2. Республика Башкортостан (84,3 балла) поднялась на второе место, во многом благодаря сумме факторов. Так, в регионе достаточно низкая доля соискателей готовых покинуть его ради новой работы (10,8%, что даже ниже, чем в Татарстане) и достаточно низкий уровень безработицы — 1,5%, при этом уровень конкуренции чуть выше, чем у лидера рейтинга, — 11 резюме на вакансию. Дополнительным фактором выступает уровень доходов: медианная предлагаемая зарплата в регионе составляет 80,3 тыс. рублей, что в несколько раз превышает прожиточный минимум (16,9 тыс. рублей).

3. Амурская область (83,7 балла) замкнула тройку лидеров, оставшись также на третьем месте в рейтинге начиная с середины 2025 года. Ключевыми факторами успеха стали рекордно низкий уровень безработицы (1,3%) и достойный уровень медианного дохода (98 тыс. руб.), и низкий уровень конкуренции (6,8 резюме на вакансию).

«Столичные регионы также оказались в начале рейтинга: Санкт-Петербург опередил Москву, заняв 8-е место в рейтинге, Москва – на 11-м месте. При этом по сравнению с показателями конца прошлого года данные регионы демонстрируют хорошую динамику, поднявшись с 31-го места (для Москвы) и с 23-го места (для Санкт-Петербурга). Улучшение позиций столичных регионов в рейтинге перспективности трудоустройства связано в первую очередь с двумя ключевыми факторами. Во-первых, уровень безработицы в столицах остался стабильно низким (0,8% и 1,5%), в то время как у их прямых конкурентов из топ-10 прошлого года, например, Забайкальского края, входившего в топ-3, этот показатель значительно вырос. Во-вторых, в бывших регионах-лидерах медленно, но верно, растет доля жителей, готовых уехать ради работы. Так, даже в регионе-лидере Татарстане этот рост составляет +5 п.п. с 7% до 12%. Тогда как миграционные настроения в Москве и Петербурге остались на прежнем умеренном уровне, что сделало столичные рынки труда более стабильными на общем фоне», - отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

 

Анализ тенденций

Интересно, что одним из самых высоких показателей по доле желающих покинуть родной регион ради новой работы демонстрируют Московская (36,1%) и Ленинградская области (34%). Аналитики hh.ru связывают это с близостью регионов к столичным центрам, где сосредоточено большое количество рабочих площадок и готовностью соискателей не только ежедневно ездить на работу в город, но и с желанием сменить постоянное место жительства для облегчения условий труда и меньших временных затрат на дорогу.

Перспективность трудоустройства регионов также полезно измерять и по линии отзывов людей, работающих в данных регионах. Так, аналитики сервиса Dream Job, входящего в состав hh.ru, отмечают, что наивысшие оценки условий для профессионального роста приходятся на регионы с выраженной экономической специализацией. В частности, местными соискателями высоко оценивается Краснодарский край, который получил 4,1 балла из 5 на сайте Dream Job. В данном случае Краснодарский край готовы рекомендовать в качестве места работы и работодателей региона сразу 86% местных жителей. В данном регионе ключевым драйвером выступает сфера гостеприимства и общепита. Следом идет Костромская область (4 балла из 5, также ее рекомендуют как место для работы 81% пользователей, оставлявших отзывы о работодателях из Костромской области. Данный регион наравне с Астраханской областью (4 балла и 83% рекомендаций) имеет выраженные позиции в финансовом секторе и ИТ. Астраханская область, в свою очередь, отличается развитой логистикой, ВЭД и финансовыми услугами, что также влияет на восприятие ее как региона, куда можно переехать и работать.

Высокий карьерный потенциал также демонстрирует Республика Татарстан, она получила 3,9 балла, и 78% местных соискателей, готовых рекомендовать локальных работодателей. Этому способствует диверсифицированная экономика с развитым ИТ-кластером, финансовым и строительным направлениями. Свердловская и Новосибирская области немного уступают с показателями 3,8 (76% рекомендаций) и 3,7 (75% рекомендаций) соответственно.

Как показывают данные Dream Job, сильный HR-бренд региона строится на его экономическом профиле: ключевая отрасль создает среду, привлекательную для трудоустройства.

Полный рейтинг доступен по ссылке https://docs.google.com/document/d/14fLR7StJBzvdkvYpC4Owf23VXQKyNHK1/edit?usp=sharing&ouid=117309271718941525890&rtpof=true&sd=true

В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
