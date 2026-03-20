В феврале в Самаре замедлился рост цен на вторичное жилье

Нейросеть Алиса AI проанализировала* медианную площадь и стоимость квадратного метра готового жилья по данным тематического поиска Яндекса по квартирам. Предложения изучались в городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В феврале медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей снизилась на 0,8% относительно января и составила 138 000 рублей, при этом в 18 городах цены снизились, а еще в восьми — стагнировали.

В городах-миллионниках за месяц медианная цена метра готового жилья сократилась еще значительнее — на 1,6% до 157 000 рублей.

В феврале 2026 года стоимость квадратного метра готового жилья в Самаре стагнировала (+0,4% к прошлому месяцу) и составила 125 000 рублей, тогда как в январе наблюдался более выраженный рост — +0,9% за месяц. Медианная площадь квартир в продаже снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 0,6% и составила 6,4 млн рублей. При этом медианная площадь квартир в продаже не изменилась и составила 52,5 кв. м. Среди городов-миллионников еще более просторные квартиры на вторичном рынке в феврале продавались только в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Тройку лидеров по стоимости квадратного метра на вторичном рынке традиционно составляют Москва (+2,3% до 441 000 рублей), Санкт-Петербург (-1% до 249 000 рублей) и Казань (-4% до 202 000 рублей).

По данным нейроанализа Алисы AI, февральская динамика на вторичном рынке показывает постепенный переход от январской стагнации к более выраженной ценовой коррекции. В условиях ограниченной рыночной активности сделки чаще совершаются по наиболее ликвидным объектам, поэтому часть собственников корректирует ценовые ожидания или временно снимает объявления с экспозиции. В результате медианные показатели стоимости квадратного метра во многих городах снижаются, однако эти изменения во многом отражают структуру текущего предложения на рынке, а не резкие изменения спроса.