В 2025 году 30 жителей Самарской области, пострадавшие на производстве, получили автомобили от Социального фонда

Отделение Социального фонда России по Самарской области осуществляет обеспечение транспортными средствами граждан, пострадавших на производстве в результате несчастного случая. Так, за 2025 год было передано 30 машин: 18 человек получили ключи от LADA Granta, еще 12 — от LADA Vesta.

Внешне машины выглядят как обычные серийные автомобили, но при этом оснащены специальной системой ручного управления. Такие машины относятся к техническим средствам реабилитации.

Как сообщили в ОСФР по Самарской области, для получения данной господдержки необходимо пройти медико-социальную экспертизу и подать соответствующее заявление в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области или через портал Госуслуг.

Спецтехника передается в безвозмездное пользование на 7 лет. В это время региональное Отделение СФР оказывает финансовую поддержку владельцам, компенсируя часть затрат на техническое обслуживание, топливо и смазочные материалы.

Через 7 лет гражданин может претендовать на получение нового адаптированного автомобиля. При этом ранее выданная машина переходит в его собственность, пишет СитиТраффик.