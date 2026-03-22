Военный конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелетных птиц

Военные действия в Иране и странах Ближнего Востока, как рассказал агентству РИА Новости исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи, угрожают популяции перелетных птиц, которые зимовали на побережье Персидского залива.

Ученый напомнил прежде всего, что конфликт начался в сезон миграции в холодные страны, в том числе РФ, перелетных птиц. Многие из них зимуют на теплом побережье Персидского залива.

Перелетные птицы, как предполагает ученый, не смогут использовать привычный маршрут через иранское воздушное пространство для возвращения в родные края «с учетом вылетов военных самолетов, запусков бомб и ракет». «Смена путей миграции бывает смертельно опасной, - предупредил Яфи. - В том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется». Все это «грозит сокращением популяции».

По его словам, губительное воздействие на природу легко представить. В акваториях уничтожены танкеры с топливом, в небе летают загрязняющие атмосферу военные самолеты, выпускаются тысячи ракет и бомб. «Их рев, звуки взрывов воздействуют на птиц и животных», - уверен ученый.

