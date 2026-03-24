26 марта пройдет публичная дискуссия «Статус решает все. Новые памятники Самары»

26 марта в 19.00 пройдет публичная дискуссия «Статус решает все. Новые памятники Самары»

Статус объекта культурного наследия (ОКН) или ценного градоформирующего объекта (ЦГФО) – не панацея от разрушения исторических зданий, но часто – лишь постановка на государственную охрану может спасти архитектурные и исторические памятники от исчезновения.

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры много лет системно занимается выявлением новых памятников. Благодаря усилиям местных градозащитников удалось спасти целый ряд исторических домов, имевших статус аварийных и подлежавших сносу.

Дом мещанки Сафоновой на улице Садовой, 228 и Дом купца Полуэктова на улице Максима Горького, 119, например, не только получили статус объектов культурного наследия, но и перешли в руки частных инвесторов, которые обязуются отреставрировать здания и приспособить их для современного использования. Восстановлением «Дома с часами» на улице Коммунистической, 5 занялся «Том Сойер Фест», а бруталистский элеватор, ценность которого пришлось доказывать в суде, останется стоять на берегу Самарки в ожидании лучшего будущего.

На публичной дискуссии «Статус решает все. Новые памятники Самары» председатель регионального ВООПИиК Нина Казачкова и члены совета Армен Арутюнов и Ира Фишман расскажут, какие объекты получили спасительный статус ОКН и ЦГФО и какой может быть их дальнейшая судьба.

Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта «ВООПИиК покажет» и лектория культурного центра «ЗИМ Галерея».

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)