В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
26 марта пройдет публичная дискуссия «Статус решает все. Новые памятники Самары»

26 марта в 19.00 пройдет публичная дискуссия «Статус решает все. Новые памятники Самары» (12+) проекта «ВООПИиК покажет». Члены реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова, Армен Арутюнов и Ира Фишман расскажут, какие объекты удалось спасти благодаря постановке на государственную охрану. Мероприятие состоится в культурном центре «ЗИМ Галерея». Вход свободный.  

Статус объекта культурного наследия (ОКН) или ценного градоформирующего объекта (ЦГФО) – не панацея от разрушения исторических зданий, но часто – лишь постановка на государственную охрану может спасти архитектурные и исторические памятники от исчезновения.

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры много лет системно занимается выявлением новых памятников. Благодаря усилиям местных градозащитников удалось спасти целый ряд исторических домов, имевших статус аварийных и подлежавших сносу.

Дом мещанки Сафоновой на улице Садовой, 228 и Дом купца Полуэктова на улице Максима Горького, 119, например, не только получили статус объектов культурного наследия, но и перешли в руки частных инвесторов, которые обязуются отреставрировать здания и приспособить их для современного использования. Восстановлением «Дома с часами» на улице Коммунистической, 5 занялся «Том Сойер Фест», а бруталистский элеватор, ценность которого пришлось доказывать в суде, останется стоять на берегу Самарки в ожидании лучшего будущего.

На публичной дискуссии «Статус решает все. Новые памятники Самары» председатель регионального ВООПИиК Нина Казачкова и члены совета Армен Арутюнов и Ира Фишман расскажут, какие объекты получили спасительный статус ОКН и ЦГФО и какой может быть их дальнейшая судьба.

Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта «ВООПИиК покажет» и лектория культурного центра «ЗИМ Галерея».

26 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

