В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В микрорайоне «Новая Самара» утвердили облик будущих высоток

В Красноглинском районе Самары запланировано возведение нового жилого микрорайона под названием «Новая Самара». Архитектурно-градостроительное решение, определяющее параметры и стиль будущих зданий, было одобрено Министерством градостроительной политики Самарской области. Официальное утверждение проекта состоялось 19 марта 2026 года.

Согласно проекту, будут построены многоквартирные дома разной этажности, от 17 до 18 этажей. Эта концепция позволит создать уникальный архитектурный облик и избежать однообразия, характерного для типовых застроек. Фасады зданий будут выполнены в современном стиле с использованием оригинальных цветовых решений. Благоустройство территории вокруг домов будет соответствовать современным стандартам и требованиям комфортной городской среды.

За реализацию проекта отвечает ООО «Специализированный застройщик „Финстрой“», которая имеет опыт строительства жилых объектов в Самарской области. Завершение строительства и передача квартир новым жильцам планируется к 30 сентября 2027 года.

Проект нового микрорайона является частью стратегии развития Красноглинского района Самары. В рамках этой стратегии активно ведется жилищное строительство, направленное на улучшение условий жизни горожан. Ввод новых жилых объектов в эксплуатацию повысит уровень комфорта и качества жизни для сотен семей.

Министерство градостроительной политики Самарской области особо подчеркивает важность утверждения архитектурного облика зданий. Это мероприятие направлено на создание гармоничной и эстетически привлекательной городской среды, сочетающей функциональность и эстетическую ценность, пишет ПроГородСамара. 

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
