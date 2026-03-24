В микрорайоне «Новая Самара» утвердили облик будущих высоток

В Красноглинском районе Самары запланировано возведение нового жилого микрорайона под названием «Новая Самара». Архитектурно-градостроительное решение, определяющее параметры и стиль будущих зданий, было одобрено Министерством градостроительной политики Самарской области. Официальное утверждение проекта состоялось 19 марта 2026 года.

Согласно проекту, будут построены многоквартирные дома разной этажности, от 17 до 18 этажей. Эта концепция позволит создать уникальный архитектурный облик и избежать однообразия, характерного для типовых застроек. Фасады зданий будут выполнены в современном стиле с использованием оригинальных цветовых решений. Благоустройство территории вокруг домов будет соответствовать современным стандартам и требованиям комфортной городской среды.

За реализацию проекта отвечает ООО «Специализированный застройщик „Финстрой“», которая имеет опыт строительства жилых объектов в Самарской области. Завершение строительства и передача квартир новым жильцам планируется к 30 сентября 2027 года.

Проект нового микрорайона является частью стратегии развития Красноглинского района Самары. В рамках этой стратегии активно ведется жилищное строительство, направленное на улучшение условий жизни горожан. Ввод новых жилых объектов в эксплуатацию повысит уровень комфорта и качества жизни для сотен семей.

Министерство градостроительной политики Самарской области особо подчеркивает важность утверждения архитектурного облика зданий. Это мероприятие направлено на создание гармоничной и эстетически привлекательной городской среды, сочетающей функциональность и эстетическую ценность, пишет ПроГородСамара.