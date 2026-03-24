Итоги первенства России по шашкам в Самарской области

В Самарской области в течение 10 дней проходило первенство России по русским шашкам среди младших возрастных групп.



В первенстве приняли участие более 320 шашистов из 32 регионов страны.



Спортсмены из 14 регионов привезли медали с турнира. Лидер медального зачета - республика Саха (Якутия).



В числе призеров первенства - спортсмены сборной Самарской области.



В группе юношей до 11 лет в быстрой и классической дисциплинах золото взял Михаил Черноземов. Он выиграл все матчи и набрал максимальное количество очков. В блице Михаил стал серебряным призером.



В этой же категории победителем в блице стал Султан Канюкаев, в быстрой игре у Султана серебро, в классической - бронза.



Награды победителям вручил вице-президент Федерации шашек России, президент Федерации шашек Самарской области, гроссмейстер Олег Дашков.

