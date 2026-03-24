Кирилл Бородачев - серебряный призер турнира международной серии «Гран-при» по фехтованию

В Перу завершился турнир международной серии «Гран-при» по фехтованию на рапирах. По итогам соревнований мужчин на вторую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен сборной России и Самарской области Кирилл Бородачев.

По ходу турнира Кирилл обыграл бразильца Доминика де Алмейду - 15:8, американца Марселло Оливареса - 15:8, француза Адриена Эльми-Кокойнака - 15:9, в четвертьфинале одержал победу над занимающим четвертое место в списке сильнейших рапиристов мира американцем Ником Иткиным - 15:14, в полуфинале не оставил шансов действующему олимпийскому чемпиону Чун Ка Лону из Гонконга - 15:3. Но в финале уступил второму номеру мирового рейтинга итальянцу Гийому Бьянки - 12:15. Таким образом, Кирилл возвращается из Перу с серебряной медалью

Фото: Федерация фехтования России/минспорта СО