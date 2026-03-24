за год спрос на ипотеку на вторичное жилье увеличился на 20%, а доля ипотеки в сделках на вторичное жилье выросла в 1,6 раза

Доля сделок с ипотекой на первичном рынке снизилась на всех крупнейших региональных рынках. В Москве (в границах МКАД) жилищными кредитами воспользовались 58% от всех покупателей квартир в новостройках (-13 п.п.), в Новой Москве — 83% (-8 п.п.), в Московской области — 78% (-6 п.п.). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки в феврале 2026 года заключили 64% от всех сделок (-3 п.п.), в Ленинградской области — 71% (-4 п.п.), в Краснодарском крае — 79% (-8 п.п.), в Свердловской области — 67% (-10 п.п.), в Ростовской области — 77% (-9 п.п.).

Что касается ипотечного сервиса Авито, то несмотря на небольшую корректировку запросов за последний месяц (-5%), год к году спрос вырос на 28%. Основной прирост обеспечил вторичный рынок: анкеты на получение ипотеки для покупки готового жилья заполнили на 20% больше пользователей по сравнению с февралем 2025.

Как на первичном, так и на вторичном рынке жилья одобрение в феврале 2026 года получали 6 из 10 заявок, отправленных через ипотечный сервис на Авито, что выше, чем средний уровень одобрения по рынку.

«Основным фактором роста одобрения в банках является снижение ставки предложения по рыночной ипотеке за год с 28% до 16,9%. Такая динамика естественным образом уменьшает ежемесячный платеж и требования к доходу заемщиков. Например, при ставке 28% для ипотеки в 5 млн рублей на 30 лет ежемесячный платеж составил бы 117 тысяч рублей в месяц, в то время как при ставке 16,9% и сохранении других параметров — 71 тысячу рублей», — прокомментировал Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.