за год спрос на ипотеку на вторичное жилье увеличился на 20%, а доля ипотеки в сделках на вторичное жилье выросла в 1,6 раза

В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
За год спрос на ипотеку на вторичное жилье увеличился на 20%, а доля ипотеки в сделках на вторичное жилье выросла в 1,6 раза

179
за год спрос на ипотеку на вторичное жилье увеличился на 20%, а доля ипотеки в сделках на вторичное жилье выросла в 1,6 раза

По итогам февраля 2026 года анкеты на получение ипотеки для покупки готового жилья в ипотечном сервисе Авито заполнили на 20% больше пользователей, чем в феврале 2025. При этом доля ипотеки в сделках вторичного рынка за год выросла в 1,6 раза (с 20% до 32%).

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, в феврале 2026 года на вторичном рынке доля ипотечных сделок выросла и составила 32% (+3 п.п. за месяц) — это максимум с осени 2024 года. В то же время на первичном рынке жилья доля сделок с использованием ипотеки снизилась до 70% (-10 п.п. за месяц). Так рынок отреагировал на вступление в силу изменений по программе «Семейная ипотека».

Доля сделок с ипотекой на первичном рынке снизилась на всех крупнейших региональных рынках. В Москве (в границах МКАД) жилищными кредитами воспользовались 58% от всех покупателей квартир в новостройках (-13 п.п.), в Новой Москве — 83% (-8 п.п.), в Московской области — 78% (-6 п.п.). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки в феврале 2026 года заключили 64% от всех сделок (-3 п.п.), в Ленинградской области — 71% (-4 п.п.), в Краснодарском крае — 79% (-8 п.п.), в Свердловской области — 67% (-10 п.п.), в Ростовской области — 77% (-9 п.п.).

Что касается ипотечного сервиса Авито, то несмотря на небольшую корректировку запросов за последний месяц (-5%), год к году спрос вырос на 28%. Основной прирост обеспечил вторичный рынок: анкеты на получение ипотеки для покупки готового жилья заполнили на 20% больше пользователей по сравнению с февралем 2025. 

Как на первичном, так и на вторичном рынке жилья одобрение в феврале 2026 года получали 6 из 10 заявок, отправленных через ипотечный сервис на Авито, что выше, чем средний уровень одобрения по рынку. 

«Основным фактором роста одобрения в банках является снижение ставки предложения по рыночной ипотеке за год с 28% до 16,9%. Такая динамика естественным образом уменьшает ежемесячный платеж и требования к доходу заемщиков. Например, при ставке 28% для ипотеки в 5 млн рублей на 30 лет ежемесячный платеж составил бы 117 тысяч рублей в месяц, в то время как при ставке 16,9% и сохранении других параметров — 71 тысячу рублей», — прокомментировал Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито.
 

 

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
