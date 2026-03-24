В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
В Самаре состоялась презентация творческих достижений особенных детей

В арт-центре «Души Цвета Покажем» прошла ярмарка-презентация работ юных художников и ремесленников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Мероприятие стало итогом годового цикла творческого проекта, реализуемого благотворительным фондом «Источник веры» при поддержке Фонда президентских грантов.

На выставке были представлены картины, изделия из текстиля и полимерной глины, созданные участниками проекта — подростками и молодыми людьми в возрасте от 10 до 25 лет. На протяжении года ребята не только осваивали художественные мастерские, но и проходили курс социально-бытовой адаптации.

Проект «Души Цвета Покажем» был создан несколько лет назад для детей с ДЦП. Неоднократно он становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов. За это время организаторам удалось расширить географию помощи и целевую аудиторию. Так участниками проекта «Мастерская: Души Цвета Покажем» стали дети с проблемами зрения и ребята с ментальными нарушениями.

«У нас они обучаются рисованию — за год дети, которые раньше не держали в руках кисть, начали писать настоящие картины. Лепят из полимерной глины, рисуют на текстиле, создают эксклюзивные вещи, занимаются оригами и конструированием, - рассказала руководитель благотворительного фонда «Источник веры» Вера Кобаладзе. - Но главное - они проходят курс социально-бытовой адаптации: готовят, ходят в магазины, где учатся выбирать нужные продукты, с наставниками ходят в кино, ездят на автобусе и получают многие другие навыки необходимые для жизни навыкам».

Одной из участниц проекта стала 15-летняя Антонина, которой в центре «Семья» рассказали о проекте. Теперь девушка посещает художественный кружок и кулинарную студию в арт-центре «Души Цвета Покажем». Мама девочки отметила, что дочь проявляет самостоятельность и с удовольствием взаимодействует с другими ребятами. «Мне нравится, что родителей тоже включают в работу: мы готовим вместе с детьми, они смотрят на нас и учатся, это очень сплачивает семью, - поделилась Ольга. - Нам важно не замыкаться дома, а выходить «в люди», взаимодействовать с педагогами и сверстниками, и здесь у нас есть такая возможность».

Партнером проекта выступил Фонд развития спорта и социальных программ «Опора», который принял участие в организации подарков для ребят и угощений к чаепитию.

Главный специалист управления по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Мария Лебедева высоко оценила вклад фонда в решение социальных задач. «В Самарской области очень деятельные НКО, которые завоевывают гранты, объединяют родителей и детей, помогают развивать творческий потенциал и адаптировать людей с ОВЗ, помогают участникам СВО и их семьям, проводят значительную социальную работу», - подчеркнула она.

В первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов 52 региональных проекта НКО получили финансирование на общую сумму 138,7 млн рублей. Среди победителей - проекты по созданию туристической тропы в Жигулевских горах, а также инициативы по адаптации подростков и поддержке участников специальной военной операции. Недавно закончился прием заявок на второй конкурс этого года, его результаты будут объявлены в июне. Следующий конкурсный отбор Фонда президентских грантов стартует в сентябре этого года.

Фото – Благотворительный фонд «Источник Веры».

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
