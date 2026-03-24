Рождение каждого третьего ребёнка регистрируют на Госуслугах

В прошлом году на портале зарегистрировали рождение 434 тыс. детей — это почти каждый третий новорождённый в стране. Всего на Госуслугах зарегистрировано рождение более 1,1 млн детей.

Кого регистрировали

51% — мальчиков

49% — девочек

Как работает сервис

В роддоме попросите оформить электронное медицинское свидетельство, на его основании регистрируют рождение в загсе. Его могут выдать как на маму, так и на папу — как удобно родителям. Документ придёт в личный кабинет. Подайте заявление на регистрацию рождения. Второй родитель должен его согласовать. Дождитесь регистрации рождения. Процесс занимает в среднем 2 дня. Заберите бумажное свидетельство о рождении в удобном отделе ЗАГС.

В каких регионах чаще всего регистрируют рождение онлайн

— Чувашия

Чувашия — Башкортостан

Башкортостан — Краснодарский край

Краснодарский край — Ульяновская, Костромская, Новосибирская области

Ульяновская, Костромская, Новосибирская области —Сахалинская область

Что доступно сразу после электронной регистрации рождения

СНИЛС маткапитал запись в детский сад

Какие ещё документы можно получить на Госуслугах

После получения бумажного свидетельства о рождении ребёнок проактивно получит ИНН. Также на Госуслугах можно зарегистрировать ребёнка по месту жительства и получить полис ОМС.