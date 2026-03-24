У автомобилистов может появиться возможность подбирать регистрационные знаки для своих машин

В ближайшем будущем у российских автолюбителей может появиться возможность самостоятельно подбирать регистрационные знаки для своих машин при оформлении в ГИБДД, бронируя понравившийся вариант, сообщает «Российская газета». Однако такая услуга будет платной и доступной исключительно через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами, и на сегодняшнем заседании правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила его, хотя и с некоторыми замечаниями.

Суть инициативы заключается в следующем. В настоящее время после приобретения транспортного средства владелец обращается для его регистрации в Госавтоинспекцию. Чаще всего это происходит не стихийно, а после предварительной записи через портал госуслуг. При этом автовладелец никак не может повлиять на то, какой именно номер ему достанется — система в случайном порядке выбирает комбинацию из имеющейся базы данных.

Из-за сложившегося порядка в стране сформировался теневой рынок так называемых «красивых» номеров. Поскольку законно продать государственный знак невозможно (он не является частной собственностью), появились обходные схемы: человек реализует автомобиль вместе с привлекательным номером, машина выступает в роли «донора», а новый владелец затем перевешивает знаки на свое транспортное средство, а освободившуюся машину перепродает или использует для хозяйственных нужд.

На протяжении многих лет предпринимались попытки узаконить практику получения «красивых» регистрационных знаков. Сначала обсуждалась идея аукционов, затем — введение повышенных госпошлин, однако процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. Теперь же речь зашла о резервировании номеров.

Если законопроект будет принят, механизм будет выглядеть следующим образом. При покупке автомобиля человек записывается на регистрацию через сайт «Госуслуг» и заполняет заявление, указывая сведения о машине, VIN-код и свои персональные данные. После этого ему станет доступен перечень свободных номерных комбинаций. За отдельную плату он сможет выбрать один из предложенных вариантов и зарезервировать его за собой. Альтернативный вариант — положиться на случай, ничего не бронировать и получить то, что подберет система. Таким образом, предлагается некий промежуточный вариант между действующим порядком и открытой продажей номеров.

Ключевая особенность нововведения заключается в том, что просто так, без привязки к автомобилю, зарезервировать номер не получится. У заявителя должно быть реальное транспортное средство с документами, на которое впоследствии будут установлены выбранные знаки.

В правительственной комиссии отметили, что единственным недостатком проекта остается неясность в вопросе установления стоимости услуги. В тексте документа указано, что тариф должен определять регистрирующий орган, то есть МВД. Однако в правительстве считают, что это должно делаться на уровне правительственных постановлений. После внесения соответствующих уточнений документ получит полную поддержку, пишет КП-Ру.