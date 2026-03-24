В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
Россиян предупредили о штрафе за хранение старой мебели на балконе

174
Россиян предупредили о штрафе за хранение старой мебели на балконе

Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, стоит помнить о возможных штрафах до 15 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности, связанных с хранением старых вещей на балконах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ, занимающейся общественной экспертизой законопроектов и нормативных актов, Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

По его словам, скопление старой мебели и других легковоспламеняющихся предметов на балконе представляет собой серьезную опасность, так как они могут легко загореться от случайно залетевшего окурка. Кроме того, загроможденный балкон может препятствовать использованию пожарных люков и лестниц, предназначенных для эвакуации в случае пожара. За подобные нарушения предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ, размер которого для граждан варьируется от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, захламление балкона является неправомерным использованием жилого помещения и также влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями), за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Машаров подчеркнул, что на балконе безопасно хранить такие вещи, как велосипеды, лыжи, комнатные растения, а также садовую мебель, предназначенную для отдыха.

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
253
