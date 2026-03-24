В 2026 году в Самарской области проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров

Лесовосстановление планируется выполнить на площади 404 гектара, лесоразведение пройдет на 447 гектарах лесного фонда. Для обеспечения работ из лесных питомников региона будет высажено свыше 5 млн сеянцев, которые специалисты выращивают от одного года до двух лет. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» по решению Президента России Владимира Путина.

«Питомники уже ведут подготовку к лесокультурному сезону, проверяется техника и оборудование. На участки посевных отделений распределяется зола для ускорения схода снежного покрова и сохранения влаги в почве. Готовятся снежные бурты для временного хранения сеянцев до момента посадки», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В Самарской области используются преимущественно лесообразующие породы – сосна, дуб, береза. Также выращивается клен, тополь, ясень, смородина и другие. Выбор породного состава зависит от типа лесорастительных условий: на сухих песчаных почвах лесоводы высаживают сосну, на супесчаных — сосну в смешении с берёзой, на чернозёмных почвах сажают лиственные породы.

«Ежегодно площадь лесовосстановления и лесоразведения в Самарской области кратно превышает площадь вырубленных или погибших насаждений», – добавил Ефимов.

Также ведется комплекс сопутствующих лесохозяйственных работ: обработка почв под посадку, дополнение сеянцев на территориях прошлых посадок, агроуход, содействие естественному лесовосстановлению. Официально перевести участки в категорию леса можно только через 5–7 лет, когда молодые деревья подрастут до нормативных параметров и будут признаны прижившимися лесными культурами.

