В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
В 2026 году в Самарской области проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров

В 2026 году в Самарской области проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 850 гектаров

Лесовосстановление планируется выполнить на площади 404 гектара, лесоразведение пройдет на 447 гектарах лесного фонда. Для обеспечения работ из лесных питомников региона будет высажено свыше 5 млн сеянцев, которые специалисты выращивают от одного года до двух лет. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» по решению Президента России Владимира Путина.

«Питомники уже ведут подготовку к лесокультурному сезону, проверяется техника и оборудование. На участки посевных отделений распределяется зола для ускорения схода снежного покрова и сохранения влаги в почве. Готовятся снежные бурты для временного хранения сеянцев до момента посадки», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В Самарской области используются преимущественно лесообразующие породы – сосна, дуб, береза. Также выращивается клен, тополь, ясень, смородина и другие. Выбор породного состава зависит от типа лесорастительных условий: на сухих песчаных почвах лесоводы высаживают сосну, на супесчаных — сосну в смешении с берёзой, на чернозёмных почвах сажают лиственные породы.

«Ежегодно площадь лесовосстановления и лесоразведения в Самарской области кратно превышает площадь вырубленных или погибших насаждений», – добавил Ефимов.

Также ведется комплекс сопутствующих лесохозяйственных работ: обработка почв под посадку, дополнение сеянцев на территориях прошлых посадок, агроуход, содействие естественному лесовосстановлению. Официально перевести участки в категорию леса можно только через 5–7 лет, когда молодые деревья подрастут до нормативных параметров и будут признаны прижившимися лесными культурами.

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
