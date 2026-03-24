В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
Бывшие члены правительства Самарской области останутся в СИЗО до августа 2026 года

Самарский областной суд признал законным продление срока содержания под стражей Виктору Кудряшову и Николаю Плаксину еще на полгода.

Слушания по громкому делу «правительственного» ОПС сейчас идут в Ленинском суде Самары. 

В деле остались трое реальных обвиняемых – бывший врио предправительства региона Виктор Кудряшов, экс-министр строительства Николай Плаксин, бывший врио министра строительства Михаил Асеев. Кудряшов и Плаксин содержатся под арестом с 2023 и 2024 года соответственно, Асееву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он единственный, кто сотрудничает со следствием.

Основанием для привлечения бывших чиновников по статье о превышении полномочий стали их действия, направленные на строительство новых станций метро в Самаре. Причиной претензий правоохранителей сначала стала осуществленная с санкции врио министра Асеева выплата 194 млн рублей бюджетных денег подрядчику за проект станции метро «Самарская», который не получил положительного заключения госэкспертизы.

Затем появился еще один эпизод, связанный со строительством станции метро «Театральная», смету на которую, в версии следствия, искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей. Из этой суммы 10,3 млрд рублей составлял инвесткредит из федерального бюджета.

Кроме того, следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) в отношении Кудряшова, Плаксина, Асеева, Прямилова, а также «иных неустановленных лиц».

В конце февраля 2026 года громкое уголовное дело было передано на рассмотрение судьи Ленинского райсуда Самары Анны Грицык. На одном из первых заседаний 2 марта 2026 года Плаксину и Кудряшову продлили сроки ареста еще на полгода – по 23 августа 2026 года включительно.

Как сообщает пресс-служба Самарского областного суда, защитники подсудимых обжаловали данное постановление в апелляционном порядке, пишет Обоз-инфо.

«24 марта 2026 года Самарский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционных жалоб, согласился с выводами суда первой инстанции, в связи с чем обжалуемое постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщает ведомство.

