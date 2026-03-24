Самарцы тратят на обустройство загородного дома в среднем более 440 тысяч рублей

В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Самарцы тратят на обустройство загородного дома в среднем более 440 тысяч рублей

Почти половина владельцев загородных участков (49%) привлекают специалистов для строительства и коммуникаций, а средние расходы на благоустройство превышают 440 тысяч рублей. В Самаре 70% жителей уже владеют загородной недвижимостью, еще 15% планируют ее приобрести. При этом 3% находятся на этапе строительства или обустройства дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса Авито Услуг и Авито Рекламы, проведенного среди 10 тысяч респондентов.

Дача — между отдыхом и повседневной жизнью

Наиболее распространенный сценарий использования загородного участка среди самарцев — совмещение отдыха и огородничества (29%). Еще 22% рассматривают участки исключительно как место для отдыха, а 11% респондентов живут за городом постоянно.

Какие постройки популярны

Помимо жилого дома самарцы чаще всего обустраивают:

● беседки — 60%

● бани и сауны — 57%

● хозяйственные постройки — 53%

● зоны барбекю — 51%

● гаражи или навесы — 40%

Реже встречаются теплицы (40%), бассейны (25%), детские площадки (18%) и декоративные водоёмы (13%).

Как выбирают исполнителей

При поиске подрядчика для работ на участке самарцы учитывают разные источники информации. Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (например, Авито) влияет на 30% опрошенных. Следом идут поисковые системы (23%), ТВ (16%), соцсети (12%). Для 36% респондентов онлайн-реклама играет важную роль при выборе специалиста. Еще 25% периодически обращают на нее внимание, во время изучения предложений.

«Покупка загородного участка не заканчивается самой сделкой — она запускает последовательный спрос на сопутствующие товары и услуги: от строительства и проведения коммуникаций до обустройства территории. Мы фиксируем это поведение по активности пользователей в разных категориях. Для рекламодателей это означает возможность работать с аудиторией на этапе, когда основные решения уже приняты, а выбор подрядчиков и решений ещё продолжается», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Расходы на благоустройство

Подход к расходам на обустройство загородных участков во многом зависит от задач и этапа работ. Наиболее распространенный сценарий — постепенное вложение средств: 21% респондентов планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей, еще 30% — в диапазон до 200 тыс. рублей. В то же время заметная часть владельцев ориентируется на более масштабные проекты: 32% закладывают бюджет до 500 тыс. рублей, а 6% рассматривают расходы свыше 1 млн рублей.

Средний показатель составляет около 447 тыс. рублей, что отражает совокупность разных подходов — от точечных улучшений до комплексного обустройства участка.

«Мы видим, что загородные участки все чаще используются не только для сезонного отдыха, но и для постоянного проживания. Это отражается на характере работ: владельцы чаще заказывают строительство капитальных объектов и проведение коммуникаций, что типично для сегмента индивидуального жилищного строительства», — комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Как организуют работы на участке

Формат работ на участке чаще всего комбинированный: владельцы распределяют задачи в зависимости от их сложности и требований к результату. 29% респондентов совмещают самостоятельные работы с привлечением специалистов, а 17% полностью передают задачи подрядчикам.

Наиболее востребованы профессиональные услуги в технически сложных и ресурсоемких работах. Чаще всего специалистам доверяют проведение коммуникаций (59%), строительство построек (49%), укладку дорожек и плитки (36%). Чуть реже к подрядчикам обращаются для мелкого ремонта (20%), ландшафтных работ (12%) и озеленения (7%).

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
