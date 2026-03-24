В отношении жителя Самары возбуждено два уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ

В отношении жителя Самары Самарской таможней возбуждено два уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в отделении почтовой связи Октябрьского района Самары при получении международной посылки сотрудниками таможни был задержан мужчина. В посылке находилось 34 упаковки различных препаратов в жидком и таблетированном виде.

В результате проведенной экспертизы установлено, что в 5 препаратах содержатся сильнодействующие вещества: тестостерона пропионат, тестостерона ципионат, тестостерона энантат, дростанолона пропионат, метенолона энантат. Ввоз указанных препаратов на территорию России без разрешительных документов запрещен. Общий вес подконтрольных веществ превысил 208 грамм.

В рамках следственных действий, было установлено, что гражданин и ранее заказывал запрещенные стероиды из Индии. В результате проведенного обыска в квартире подозреваемого были также изъяты анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества, общим весом 9,5 грамм.

В отношении мужчины по обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Следственные действия продолжаются.