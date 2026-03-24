В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В России появится уголовная ответственность за незаконный майнинг

Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила внесение этого проекта в Госдуму, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Авторы инициативы спроектировали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.

Сейчас, согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», требуется обязательная регистрация для осуществления майнинга, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.

По данным ФНС, основанным на приблизительных экспертных оценках, майнингом криптовалюты в РФ в настоящий момент может заниматься около 50 000 субъектов (как физических, так и юридических лиц). При этом в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, на данный момент включено только 1489 субъектов (из них 609 юридических лиц и 880 индивидуальных предпринимателей), следует из пояснительной записки к проекту. Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, которые избегают регистрации в реестре, отмечают авторы проекта.

 

Минюст предлагает в новой статье 171.6 УК установить частью первой ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере – более 3,5 млн руб. Преступление повлечет штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет. При этом по этой части будет предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба при условии, что доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации, уточнил Груздев. 

По второй части проектируемой статьи предлагается ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 млн руб.). Наказание будет в виде штрафа от 500 000 до 2,5 млн руб., принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет (со штрафом или без).

 

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
