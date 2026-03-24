В России появится уголовная ответственность за незаконный майнинг

Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила внесение этого проекта в Госдуму, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Авторы инициативы спроектировали поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.

Сейчас, согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», требуется обязательная регистрация для осуществления майнинга, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.

По данным ФНС, основанным на приблизительных экспертных оценках, майнингом криптовалюты в РФ в настоящий момент может заниматься около 50 000 субъектов (как физических, так и юридических лиц). При этом в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, на данный момент включено только 1489 субъектов (из них 609 юридических лиц и 880 индивидуальных предпринимателей), следует из пояснительной записки к проекту. Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, которые избегают регистрации в реестре, отмечают авторы проекта.

Минюст предлагает в новой статье 171.6 УК установить частью первой ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере – более 3,5 млн руб. Преступление повлечет штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет. При этом по этой части будет предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба при условии, что доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации, уточнил Груздев.

По второй части проектируемой статьи предлагается ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 млн руб.). Наказание будет в виде штрафа от 500 000 до 2,5 млн руб., принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет (со штрафом или без).