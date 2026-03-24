В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
55 лет уверенного сигнала: юбилей РТПС Жигулевск

55 лет уверенного сигнала: юбилей РТПС Жигулевск

24 марта Жигулевской радиотелевизионной передающей станции (сокращенно – РТПС Жигулевск) филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» – исполняется 55 лет.

24 марта 1971 года на вершине горы национального парка «Самарская Лука» на отметке 303 метра была построена и введена в эксплуатацию Жигулевская радиотелевизионная передающая станция (изначальное название - цех УКВ Жигулевск), которая все эти годы обеспечивает возможность уверенного приема телерадиоканалов и пользования услугами связи на значительной территории Самарской области. С нее осуществляется эфирная теле- и радиотрансляция.

Высота радиотелевизионной мачты РТПС Жигулевск – 246 метров. С учётом высоты горы мачта возвышается на 550 метров над уровнем моря и, с этой точки зрения, она является одной из высочайших теле-радиомачт не только Самарской области, но и нашей страны.

РТПС Жигулевск - одно из крупнейших производственных подразделений филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ». С 70-х годов прошлого века в Куйбышевской области началось расширение зоны покрытия телевизионного сигнала. Разработанная областным управлением связи новая программа развития телевещания предполагала строительство мощных обслуживаемых ретрансляторов в Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице. РТПС Жигулевск – первая мощная радиотелевизионная станция региона, построенная по новой концепции развития телевидения в области.

После ввода станции в эксплуатацию, жители городов Тольятти, Жигулевск и Ставропольского района получили возможность принимать две программы телевидения с высоким качеством, а в дальнейшем - цветное изображение и две программы радиовещания в диапазоне УКВ.

1990 год стал для Жигулевского ретранслятора началом нового этапа работы. После появления в эфире Тольяттинской телекомпании «Лада-ТВ», транслировавший программу Санкт-Петербургского телевидения, начали свою деятельность и многие коммерческие радиостанции в FM-диапазоне. Один за другим появлялись новые телевизионные каналы. Аппаратные залы стали заполняться новым оборудованием.

В 2004 году РТПС Жигулевск провела замену передатчиков, транслирующих государственные программы. В 2013 году РТПС Жигулевск, проведя техническое оснащение цифровым передающим оборудованием, одной из первых в Самарской области и в Российской Федерации начала, параллельно аналоговому телевещанию, осуществлять трансляцию первых 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 3 федеральных радиоканалов в новом цифровом формате. А в 2015 году – второй десятки цифровых телеканалов.

В зоне охвата телерадиовещанием РТПС Жигулевск находятся города Тольятти, Жигулевск и населенные пункты Ставропольского района, с охватом населения, согласно вещательной лицензии, около 1 млн человек.

Сегодня РТПС Жигулевск, продолжает обеспечивать телерадиовещанием треть населения Самарской области, оказывает широкий спектр современных телекоммуникационных услуг, осуществляя трансляцию: 20-ти бесплатных общедоступных общероссийских телеканалов РТРС-1 и РТРС-2 и трех федеральных радиоканалов в цифровом формате и аналогового российского телеканала «Че!»; 30 радиоканалов, среди них в FM-диапазоне федеральные радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести FM» и региональный радиоканал «Губерния» (сейчас «Радио 450»); на общероссийских программах «Россия-1», «Россия-24», «Радио России» осуществляются врезки регионального вещания ГТРК «Самара», на программе ОТР - регионального телеканала «Губерния» (сейчас «Самара-450»).

Коллектив РТПС – профессионалы высокого класса, среди которых ветераны отрасли связи, проработавшие на предприятии 25-45 лет. Заслуги специалистов РТПС Жигулевск отмечены высокими наградами и званиями.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) отмечает свое 25-летие – юбилей, символизирующий четверть века активного внедрения передовых технологий и качественного телевещания российских программ многомиллионной аудитории. Опыт, трудолюбие и достижения связистов РТПС Жигулевск обуславливали постоянное развитие не только радиотелевизионной передающей станции Жигулевск, но и телерадиовещания региона в целом. Самым главным активом РТПС Жигулевск являются люди - высокопрофессиональные специалисты. На протяжении 55 лет они верны главному – бесперебойное и качественное телерадиовещание превыше всего. Это наше. Это работает!» - отмечает директор филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Дмитрий Калиновский.

 

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
253
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
496
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
582
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
469
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
414
