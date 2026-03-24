Самарцев приглашают воспользоваться возможностью получить бесплатную юридическую консультацию.

27 марта 2026 года состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Он проводится Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». В этот день в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится приём граждан.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, с 10:00 до 17:00. В его рамках будут предоставлены устные правовые консультации.

В оказании юридической помощи примут участие:

- сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области;

- адвокаты - члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

Формат приёма: очно и по телефону.

Телефон для консультаций: 8 (846) 337‑29‑03.