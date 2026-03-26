27 марта в 15:00 (местного времени) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественное отправление тематического поезда «Самоцветы Приволжья». В рамках мероприятия запланировано выступление творческих коллективов, а также участие руководства филиала и представителей Правительства Самарской области.Уникальный железнодорожный проект объединит более 350 детей из 6 регионов Приволжского федерального округа: Республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия в масштабном культурно-образовательном путешествии.

Главная миссия проекта — продемонстрировать богатство и уникальность культурного кода регионов России и укрепить дружеские связи между подрастающим поколением.

Тематический состав превратит время в пути в непрерывный этно-фестиваль: в вагоне-кинотеатре планируется демонстрация познавательных видеороликов о наиболее значимых и интересных достопримечательностях регионов ПФО и Москвы и другие увлекательные интерактивы.