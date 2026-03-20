Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
Как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Орск» выявили 23-летнего жителя республики Казахстан, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Иностранный гражданин заметно нервничал, чем привлек внимание сотрудников полиции.

В ходе осмотра личных вещей и багажа гражданина транспортными полицейскими были обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые находились в самой дальней сумке на верхней полке вагона.

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что сумка и данные запрещенные вещества принадлежат ему, перевозил для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством «кокаин» массой 0,60 и 1,02 граммов, что является крупным размером.

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет.

В Безенчукском районе у водителя с признаками опьянения полицейские изъяли наркотики
20 марта 2026, 09:34
20 марта 2026, 09:34
Сообщив об изъятии в дежурную часть отдела полиции, госавтоинспекторы передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам отдела по контролю за... Происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования в селе Васильевка остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Lada Kalina. Происшествия
В настоящее время Большечерниговским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Происшествия
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
