В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением «Москва-Орск» выявили 23-летнего жителя республики Казахстан, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Иностранный гражданин заметно нервничал, чем привлек внимание сотрудников полиции.

В ходе осмотра личных вещей и багажа гражданина транспортными полицейскими были обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые находились в самой дальней сумке на верхней полке вагона.

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что сумка и данные запрещенные вещества принадлежат ему, перевозил для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством «кокаин» массой 0,60 и 1,02 граммов, что является крупным размером.

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет.