АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM

АвтоВАЗ приступил к сборке автомобилей под брендом SKM. Первой станет модель М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Модели нового бренда будут делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием «ВИС-Авто». Об этом пресс-служба АвтоВАЗа рассказала «Известиям» 20 марта.

Автомобили SKM производятся методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Часть комплектующих и материалов уже локализована и приходит от российских предприятий, в частности это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА-ГЛОНАСС и телематической системы, поделились в компании.

На производстве «ВИС-Авто» воспроизведена система контроля качества, аналогичная главному конвейеру АвтоВАЗа: в процессе сборки автомобили проходят через несколько технологических постов, после чего тестируются на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере.

Заявлено, что автомобили SKM разработаны специально для российского рынка. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. Например, для семиместного минивэна усовершенствованы сиденья второго и третьего рядов, появилась система крепления детских сидений Isofix, обеспечено дополнительное отопление для обогрева второго и третьего рядов сидений. В электронику интегрированы ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. Навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, а моторный отсек скомпонован по-новому: желоб водостока был выполнен съемным для удобства обслуживания двигателя.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. (137 л.с.; 194 Нм) в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки. В базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Цены и состав комплектаций раскроют ближе к старту продаж.

