Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
АвтоВАЗ приступил к сборке автомобилей под брендом SKM. Первой станет модель М7, которая появится в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Модели нового бренда будут делить производственную площадку с коммерческими вариациями Lada Granta и Niva и выпускаться дочерним предприятием «ВИС-Авто». Об этом пресс-служба АвтоВАЗа рассказала «Известиям» 20 марта.

Автомобили SKM производятся методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Часть комплектующих и материалов уже локализована и приходит от российских предприятий, в частности это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА-ГЛОНАСС и телематической системы, поделились в компании.

На производстве «ВИС-Авто» воспроизведена система контроля качества, аналогичная главному конвейеру АвтоВАЗа: в процессе сборки автомобили проходят через несколько технологических постов, после чего тестируются на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере.

Заявлено, что автомобили SKM разработаны специально для российского рынка. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. Например, для семиместного минивэна усовершенствованы сиденья второго и третьего рядов, появилась система крепления детских сидений Isofix, обеспечено дополнительное отопление для обогрева второго и третьего рядов сидений. В электронику интегрированы ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. Навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, а моторный отсек скомпонован по-новому: желоб водостока был выполнен съемным для удобства обслуживания двигателя.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л. (137 л.с.; 194 Нм) в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки. В базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Цены и состав комплектаций раскроют ближе к старту продаж.

Фото: АвтоВАЗ

В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий. Новости Тольятти
АвтоВАЗ собирается зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?»
Фраза стала популярной после интервью блогера Амирана Сардарова с директором по продуктам и программам АвтоВАЗа Олегом Груненковым. Новости компаний
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada более чем на 15% от плана
Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год составляет 400 тысяч автомобилей. На российском рынке компания планирует реализовать 370 тысяч машин. Новости компаний
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
