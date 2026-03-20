В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель

19 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

В Кировском районе Самары в 13:03, водитель 1986 г.р., управляя автомобилем КамАЗ, следуя со стороны ул. Обсерваторная, с левым поворотом на прилегающую территорию, не убедившись в безопасности маневра, в районе дома № 80 «Н» по ул. Магистральная, допустил столкновение с транспортным средством Lada Kalina, под управлением водителя 1988 г.р., который двигался в попутном направлении. Пострадавшие водитель легкового автомобиля и его пассажир - мужчина 1984 г.р. доставлены в медицинское учреждение.