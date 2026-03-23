Фигуристы региона стали победителями и призерами 25-й «Кумпарситы»

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершились всероссийские соревнования «Кумпарсита» по танцам на льду. Традиционный для нашего региона турнир состоялся в 25-й раз. Он посвящен памяти олимпийских чемпионов Инсбрука-1976 Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой.
В числе призеров всероссийских соревнований и всероссийского физкультурного мероприятия спортсмены сборной Самарской области.
2 спортивный разряд:
Камила Гимранова / Александр Хмыров - золото
Дарья Трофимова / Влад Трофимов - серебро
1 спортивный разряд:
Анелия Солганова / Макар Петров - золото
Аливия Алиева / Владимир Вавилов - бронза
Танцевальные дуэты Самарской области - учащиеся тольяттинского отделения ГАУ СШОР №1, воспитанники тренера Олега Судакова.
Фото: Максим Калинкин, «Волжская коммуна»